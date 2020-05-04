12 протоколов об административном нарушении: полиция посетила приход Dzīvības straume

По предварительной информации, в воскресенье в приходе собрались 13 человек, велась религиозная деятельность. Как пояснили в полиции, были нарушены ограничения, установленные в Латвии в связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации.

Полиция оформила 12 протоколов об административном нарушении и начала одно административное делопроизводство.

Согласно информации, опубликованной приходом, он работает для того, чтобы способствовать распространению Евангелия по всему миру, помогая людям в их духовных и физических потребностях. Приход также "заботится о христианском воспитании детей и молодежи" и "способствует сплочению веры среди приходов".

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.