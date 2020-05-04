Улицу Антонияс, где находится посольство РФ, предлагают переименовать в честь Бориса Немцова

Автор инициативы - Зигмар Дзенис. Он считает, что переименовав улицу, на которой находится российское посольство, в улицу имени Немцова, Латвия продемонстрирует свою политическую позицию в отношении того, что происходит в соседней стране.

Дзенис считает, что нужно укреплять в обществе понимание прав человека, также недопустимо мириться с политическими убийствами.

Свое отношение к этому можно выразить, переименовав улицу.

По состоянию на 4 мая петицию подписали 94 человека.

Кстати, в столице Чехии также переименовали Пражскую площадь, на которой находится посольство России. Российское посольство в Праге теперь находится по адресу "Площадь Бориса Немцова, 1".

27 февраля этого года, табличку с новым названием торжественно открыли мэр Праги Зденек Гржиб, дочь убитого пять лет назад оппозиционного российского политика Жанна Немцова и около сотни политических активистов. Об этом сообщает DW.

Напомним, Борис Немцов был убит 23:31 по московскому времени 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, за Немцовым велась слежка, и злоумышленникам был известен маршрут. Убийца произвёл несколько выстрелов в спину Бориса Немцова, после чего скрылся на подъехавшем легковом автомобиле.