Улицу Антонияс, где находится посольство РФ, предлагают переименовать в честь Бориса Немцова

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о переименовании рижской улицы Антонияс, где находится посольство России, в улицу имени убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Автор инициативы - Зигмар Дзенис. Он считает, что переименовав улицу, на которой находится российское посольство, в улицу имени Немцова, Латвия продемонстрирует свою политическую позицию в отношении того, что происходит в соседней стране.
Дзенис считает, что нужно укреплять в обществе понимание прав человека, также недопустимо мириться с политическими убийствами.
Свое отношение к этому можно выразить, переименовав улицу.
По состоянию на 4 мая петицию подписали 94 человека.
Кстати, в столице Чехии также переименовали Пражскую площадь, на которой находится посольство России. Российское посольство в Праге теперь находится по адресу "Площадь Бориса Немцова, 1".
27 февраля этого года, табличку с новым названием торжественно открыли мэр Праги Зденек Гржиб, дочь убитого пять лет назад оппозиционного российского политика Жанна Немцова и около сотни политических активистов. Об этом сообщает DW.
Напомним, Борис Немцов был убит 23:31 по московскому времени 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, за Немцовым велась слежка, и злоумышленникам был известен маршрут. Убийца произвёл несколько выстрелов в спину Бориса Немцова, после чего скрылся на подъехавшем легковом автомобиле.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!