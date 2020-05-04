Побить мировой рекорд: создатели пропавшего дрона рассказали о цели полета

В интервью телеканалу TV3 глава правления UAVFactory Константин Попик рассказал, что пропавший дрон - экспериментальный прототип нового продукта.

"Это очень продвинутый летательный аппарат нового поколения для особого назначения. Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что пошло не так, мы пока не можем комментировать, чтобы сказать на 100%, надо провести расследование", - сказал Константин Попик.

По его словам, пропавший дрон оборудован системой безопасности - когда заканчивается топливо, он совершает автоматическую посадку.

"Конкретный тест был для того, чтобы проверить максимум полета. И планировать побить мировой рекорд. Вот для этого он и полетел", - рассказал совладелец предприятия.

Видео: Сюжет о пропавшем дроне

По данным архива агентства LETA, именно созданный UAVFactory дрон Penguin B стал мировым рекордсменом в 2012 году в классе малых летательных аппаратов: провел в полете 54 часа и 27 минут.

Представитель предприятия Евгений Шильников в субботу агентству LETA сказал, что пропавший дрон может пролететь 90 часов.

Дрон-потеряшку продолжают искать

​Все более вероятной становится версия, что пропавший во время тестового полета дрон уже не летает. Но теоретически топлива могло хватить, поэтому активные поиски продолжатся и во вторник, 5 мая. Об этом сообщил представитель Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс.

В поисках пропавшего дрона в понедельник, 4 мая, приняли участие четыре самолета. Они совершали полеты в основном в районе Саулкрасты, Бауски, Иецавы, Вецумниеки, Риги и окрестностях.

Владелец дрона - компания UAVFactory разместила на земле шесть поисковых систем.

В течение дня было получено много звонков от жителей, которые сообщали, что, возможно, видели пропавший дрон. Но информация ни по одному из сообщений не подтвердилась.

"На данный момент наиболее вероятной становится версия, что дрон больше не находится в воздушном пространстве - возможно, он приземлился. О том, что в их воздушном пространстве замечен дрон, соседние страны не сообщали", - сказал Айвис Винцевс в интервью агентству LETA.

Люди, которые заметят в небе дрон размером 5,5 м на 3,5 м, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефону 29 337 238 или 65 703 988.

В ночь на вторник, 5 мая, поисковые работы продолжатся в режиме готовности: это значит, что специалисты будут готовы незамедлительно выехать на место, если поступит информация о возможной локации дрона.

Согласно последним подсчетам, дрону хватит топлива на полет вплоть до 19:10 5 мая, поэтому его продолжат искать.

Из-за потерявшегося дрона по-прежнему в силе запрет на использование воздушного пространства Латвии ниже 5950 метров.

Как сообщалось, в субботу, 3 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час.