Подключились 4 самолета и 6 поисковых систем: пропавший дрон все еще ищут

Поиски проопавшего в субботу и, возможно, все еще летающего над Латвией дрона продолжаются в понедельник, 4 мая, с использованием четырех самолетов и шести размещенных на земле поисковых систем, информировал агентство LETA представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев.
В воскресенье и в ночь на понедельник были получены несколько сообщений от жителей, предположительно увидевших пропавший дрон предприятия UAVFactory, но они не подтвердились. Сейчас также нет информации о местонахождении аппарата, сказал Винцев.
В поисках дрона участвуют три частных самолета, с 9 часов утра к ним присоединился самолет Национальных вооруженных сил "Ан-2".
Владелец дрона разместил на земле шесть поисковых систем.
Дрон принадлежит предприятию UAVFactory, и связь с ним была потеряна в субботу во время тестового полета. Представитель предприятия Евгений Шильников сообщил, что дрон может летать до 90 часов. Вес дрона составляет около 25 кг.
Людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, просят немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.
Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.
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