Подключились 4 самолета и 6 поисковых систем: пропавший дрон все еще ищут

В воскресенье и в ночь на понедельник были получены несколько сообщений от жителей, предположительно увидевших пропавший дрон предприятия UAVFactory, но они не подтвердились. Сейчас также нет информации о местонахождении аппарата, сказал Винцев.

В поисках дрона участвуют три частных самолета, с 9 часов утра к ним присоединился самолет Национальных вооруженных сил "Ан-2".

Владелец дрона разместил на земле шесть поисковых систем.

Дрон принадлежит предприятию UAVFactory, и связь с ним была потеряна в субботу во время тестового полета. Представитель предприятия Евгений Шильников сообщил, что дрон может летать до 90 часов. Вес дрона составляет около 25 кг.

Людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, просят немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.