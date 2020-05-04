Вт, 5.05.2020
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Калининград: еще до первых случаев Covid-19 сотни медиков отказались работать

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

В Калининградской области около 350 медиков отказались продолжать работу перед тем, как в этом регионе начали регистрировать первые случаи заболевания Covid-19,  сообщил глава областного Минздрава Александр Кравченко.

"По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. [...]Они сказали: "Спасибо, пока работать не будем" У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать", - цитирует Кравченко "Медуза". 

Кравченко указал, что работать отказались примерно 100 врачей, 250 медсестер и фельдшеров. Кроме того, работники старше 65 лет оформили больничные. 

По состоянию на утро 4 мая в России зарегистрировано более 145 случаев Covid-19. В последние два дня фиксировались регистрировали более 10 тысяч новых случаев. С начала эпидемии умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.

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