Калининград: еще до первых случаев Covid-19 сотни медиков отказались работать

"По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. [...]Они сказали: "Спасибо, пока работать не будем" У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать", - цитирует Кравченко "Медуза".

Кравченко указал, что работать отказались примерно 100 врачей, 250 медсестер и фельдшеров. Кроме того, работники старше 65 лет оформили больничные.

По состоянию на утро 4 мая в России зарегистрировано более 145 случаев Covid-19. В последние два дня фиксировались регистрировали более 10 тысяч новых случаев. С начала эпидемии умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.