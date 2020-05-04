В России второй день подряд - более 10,5 тысячи новых случаев Covid-19. Статистика у соседей

Литва

В Литве подтверждены девять новых случаев коронавируса, и их общее количество составило 1419, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 638 человек, болеют - 733.

В стране зафиксировано 46 смертей среди зараженных коронавирусом.

В воскресенье в литовских лабораториях были проведены анализы 2351 мазка на коронавирус, в целом проверено 144 000 мазков.

Россия

В России за последние сутки зарегистрировано больше десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом - 10 581. Из них в Москве — 5795. Общее количество заболевших в стране теперь составляет 145 268 человек.

Умерли еще 76 человек, за все время - 1356. Выздоровели 1456 человек, всего 18 095.

"Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом - увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан.

С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше.

Если же говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно", - заявил главный кардиолог минздрава России Сергей Бойцов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 580 тестов на новый коронавирус, три из них оказались позитивными.

По сообщению департамента здоровья Эстонии, 0,5% проанализированных за минувшие сутки тестов на возбудитель заболевания Covid-19 оказались позитивными.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требуется в Эстонии 77 пациентам, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на утро понедельника из больниц выписаны 247 человек, закрыты 259 случаев болезни. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.

Всего в Эстонии сделано 55 784 первичных теста, из них позитивный результат на вирус дали 1703 теста, то есть 3,1%.

Беларусь

По данным Worldometers на 4 мая, в стране зафиксировано 784 новых случая Covid-19. Всего в стране - 17 489 случаев. За сутки стало известно о четырех новых смертях, общее число летальных исходов выросло до 103.