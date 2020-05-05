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Экс-премьер Украины Тимошенко получила многомиллионную компенсацию за "политические репрессии"

Юлия Тимошенко. Фото ©AFP

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко получила 148 миллионов гривен (5 млн евро) в качестве моральной компенсации из-за "политических репрессий 2011-2014 годов". 

Согласно декларации Тимошенко, источником дохода в размере 5 млн евро является американская юридическая фирма Reid, Collins, Tsai LLP. Средства получены в США на стадии досудебного урегулирования, пишет "Медуза".  Об урегулировании какого конкретно дела идет речь, неясно.

Напомним, что в апреле 2011 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о деле против Тимошенко по факту "превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". 

Тимошенко признали виновной и приговорили к семи годам заключения. Экс-премьер сидела в колонии, пока ее не освободили после смены власти в стране в 2014 году.  США и ЕС называли приговор Тимошенко политически мотивированным.

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