Экс-премьер Украины Тимошенко получила многомиллионную компенсацию за "политические репрессии"

Согласно декларации Тимошенко, источником дохода в размере 5 млн евро является американская юридическая фирма Reid, Collins, Tsai LLP. Средства получены в США на стадии досудебного урегулирования, пишет "Медуза". Об урегулировании какого конкретно дела идет речь, неясно.

Напомним, что в апреле 2011 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о деле против Тимошенко по факту "превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году".

Тимошенко признали виновной и приговорили к семи годам заключения. Экс-премьер сидела в колонии, пока ее не освободили после смены власти в стране в 2014 году. США и ЕС называли приговор Тимошенко политически мотивированным.