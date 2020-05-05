Вт, 5.05.2020
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За сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19; один человек умер

ФОТО: EPA/Scanpix

За последние сутки тесты на Covid-19 сдали 686 человек, при этом новых случаев заболевания выявлено не было, в стационаре умер один пациент, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умерший пациент входил в возрастную группу 85-90 лет, у него был ряд хронических заболеваний.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 66 150 анализов, Covid-19 подтвержден у 896 человек. 348 человек уже выздоровели, а 17 человек - скончались.

В течение последних суток не было госпитализировано ни одного пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах проходят лечение 33 человека, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 98 человек, переболевших Covid-19.

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