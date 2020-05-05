Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Медаль вручена "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике", говорится в указе президента России Владимира Путина.

Во вторник, 5 мая, посол РФ Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Напомним, 30 апреля впервые за 20 дней лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Северокорейские СМИ сообщили, что он принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон.