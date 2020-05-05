Как заботиться о красоте в домашних условиях? Рассказывает фармацевт

Для ухода за руками и ногами применяются также средства, содержащие глицерин, которые помогают поддерживать уровень влаги в коже, защищают ее и уменьшают ощущение стянутости.

"Особой заботы достойны и наши ступни, которые после ношения зимней обуви будут рады педикюру и массажу. Чтобы в домашних условиях сделать процедуру по уходу за ступнями, нужна пилка для ступней, питательный крем для ног и щипчики для ногтей. Важно по крайней мере раз в день мыть ноги под проточной водой. После мытья их нужно вытереть, уделяя особое внимание коже между пальцами, потому что плохо просушенная, влажная кожа между пальцами ног может преть, увеличивая риск грибковой инфекции.

Чистые ноги рекомендуется смазать питательным и восстанавливающим кремом. Для ухода за ступнями рекомендуется применять увлажняющие маски и кремы, в составе которых есть urea – особенно действенная мочевина, которая увлажняет и питает кожу.

В конце ухода за ступнями нужно обрезать ногти, но не рекомендуется срезать их совсем коротко, а также оставлять острые углы, чтобы избежать врастания ногтей. После обрезки желательно использовать масло для ногтей, которое смягчит кутикулу и поможет в тех случаях, если образуются болезненные валики или уголки ногтей. Если при уходе за ступнями вы заметили, что ноготь изменил цвет, это первый признак грибка – для лучшего разрешения проблемы нужно обратиться к специалисту. Следует отметить, что с возрастом качественный уход за ногами собственными силами становится проблематичным, поэтому рекомендуется обращаться за помощью к подологу, который профессионально выполнит уход за ступнями, обработав в том числе ногти, чтобы они были красивыми и здоровыми.

Обращаем внимание на то, что пациентам с диабетом нужно особо заботиться о здоровье своих стоп!" - подчеркивает фармацевт Зане Мелберга.

Пятый шаг – заботимся о красоте волос

После зимы, когда волосы страдали от сухого воздуха и частого ношения шапок, важно восстановить их блеск и усилить защиту от солнечных лучей. Полезно раз в неделю применять подходящую по типу волос маску или стимулировать их рост специальными средствами. Пользуясь случаем, когда из дома не нужно выходить так часто, как раньше, желательно дать волосам высохнуть без фена, что в долгосрочной перспективе сделает их более здоровыми и "живыми"!

Прекрасным средством для здоровья кожи головы, кровообращения и роста волос является массаж головы, который во время обычного мытья волос может сделать любой человек, не только парикмахер. Действенным способом улучшения состояния кожи головы является пилинг волос, который в домашних условиях можно сделать, смешав мелкую морскую соль с кондиционером для волос. Обладательницам сухой кожи головы рекомендуется использовать специальную косметику по уходу за волосами, а кондиционер наносить по всей длине волос. Помните, что чрезмерное использование кондиционера и масок может привести к жирности волос, поэтому обладательницам нормальной кожи головы кондиционер рекомендуется наносить только на кончики волос.

Шестой шаг – защищаем кожу и волосы от солнца

В то время, когда почти каждый выход из дома становится событием, а свежий воздух мы стараемся вдыхать полной грудью, надлежащим образом для выхода за пределы дома нужно подготовить также кожу и волосы.

Весеннее солнце становится все более интенсивным, а тело больше не скрывает толстый слой одежды, поэтому важно защитить его от вредного воздействия солнечных лучей.

В весенний сезон важно помнить о регулярном употреблении воды, чтобы организм не терял влагу, что также будет способствовать красоте кожи и волос. В повседневную рутину ухода за собой должен вернуться солнцезащитный крем с Sun protection factor (SPF) по крайней мере 30+, а для очень светлой кожи - 50+. Чем больше цифра, тем меньше УФ-лучей абсорбируется кожей.