Калниете: Китай должен взять на себя ответственность за катастрофу Covid-19

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По ее словам, отказ Китая допустить независимое расследование того, как началась пандемия Covid-19, - очень безответственное действие. Политик пояснила, что

такое расследование нужно не ради санкций или мести, а чтобы получить точные знания, как улучшить возможности реагирования в подобных ситуациях, "так как это, очень возможно, будет не последней мутацией вируса, которая может угрожать нам всем глобально".

На просьбу прокомментировать нынешнюю стратегию Китая по отношениям с другими странами, европарламентарий пояснила, что

реализуемая государством так называемая "дипломатия масок" - это способ, как отвлечь внимание мира от своей ответственности и попробовать забыть, что в начале пандемии истинные факты о ней скрывались.