Калниете: Китай должен взять на себя ответственность за катастрофу Covid-19

Очень большую ответственность за глобальную катастрофу Covid-19 должен взять на себя Китай, так как именно в этой стране началась пандемия, но сейчас Китай отказывается допустить независимое расследование, заявила в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 депутат Европарламента Сандра Калниете.
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По ее словам, отказ Китая допустить независимое расследование того, как началась пандемия Covid-19, - очень безответственное действие. Политик пояснила, что
такое расследование нужно не ради санкций или мести, а чтобы получить точные знания, как улучшить возможности реагирования в подобных ситуациях, "так как это, очень возможно, будет не последней мутацией вируса, которая может угрожать нам всем глобально".
На просьбу прокомментировать нынешнюю стратегию Китая по отношениям с другими странами, европарламентарий пояснила, что
реализуемая государством так называемая "дипломатия масок" - это способ, как отвлечь внимание мира от своей ответственности и попробовать забыть, что в начале пандемии истинные факты о ней скрывались.
Как известно, до сих пор Covid-19 мог унести около 250 000 жизней людей. Считается, что страна происхождения вируса - Китай, где началась первая волна вспышки Covid-19, при этом изначально власти Китая пытались умолчать факты о новом вирусе.