Число связанных с Covid-19 смертей в мире превысило 250 000

Число случаев смертей, связанных с Covid-19, в мире в понедельник превысило 250 000, и большая их часть зарегистрирована в Европе и США, сообщает AFP.
Наиболее пострадавшая в результате пандемии часть мира - Европа, где умерли 145 000 заболевших Covid-19, а в США число жертв пандемии приблизилось к 68 700.
От общего числа смертей в Европе и США зарегистрировано 85%.
С начала вспышки нового коронавируса в Китае в декабре прошлого года Covid-19 обнаружен уже в 196 странах мира, подтверждено почти 3,6 миллиона случаев заболевания.
Правительства Европы считают, что кульминационная точка смертельных случаев уже позади, наиболее пострадавшие в результате пандемии страны начали облегчать введенные в связи с Covid-19 ограничения.
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