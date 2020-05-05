Число связанных с Covid-19 смертей в мире превысило 250 000

Наиболее пострадавшая в результате пандемии часть мира - Европа, где умерли 145 000 заболевших Covid-19, а в США число жертв пандемии приблизилось к 68 700.

От общего числа смертей в Европе и США зарегистрировано 85%.

С начала вспышки нового коронавируса в Китае в декабре прошлого года Covid-19 обнаружен уже в 196 странах мира, подтверждено почти 3,6 миллиона случаев заболевания.

Правительства Европы считают, что кульминационная точка смертельных случаев уже позади, наиболее пострадавшие в результате пандемии страны начали облегчать введенные в связи с Covid-19 ограничения.