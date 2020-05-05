Mahan Air: как при помощи одной авиакомпании Covid-19 разлетелся по Ближнему Востоку

В заявлении Би-би-си правительство Ирака сообщило, что это были рейсы с целью репатриации и что они были одобрены Управлением гражданской авиации Ирака. Власти Ирака подчеркнули, что авиасообщение между Ираком и Ираном продолжится, однако иранским пассажирам будет запрещен въезд в Ирак.

Полеты во время пика эпидемии в Китае и Иране

Расследование Би-би-си показало, что во время пика эпидемии Covid-19 в Китае Mahan Air продолжала выполнять рейсы между Ираном и четырьмя крупнейшими городами Китая - Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Шэньчжэнем.

Это значит, что Иран должен был дать Mahan Air разрешение нарушить собственный запрет на авиасообщение с Китаем, введенный 31 января.

Mahan Airlines разместила в китайских соцсетях фотографии, рассказывающие о том, что шесть рейсов, выполненных в период с конца января по 20 апреля, перевозили гуманитарную помощь. Еще 4 рейса были, по определению авиакомпании, выполнены с целью эвакуации иранских граждан из Китая. Последний из таких полетов был совершен 5 февраля.

После дальнейшего анализа полетной информации и его сравнения с официальными заявлениями Mahan Air расследование Би-би-си показало, что несмотря на иранский запрет на авиасообщение с Китаем, после этой даты было выполнено еще 157 рейсов.

Как свидетельствуют полетные данные, Mahan Air - единственная из авиакомпаний с 31 января по 20 апреля продолжала прямые рейсы между Ираном и Китаем.

Mahan Air также продолжала играть ключевую роль в перевозке пассажиров из Ирана в другие страны во время пика эпидемии в стране.

Сирия официально приостановила воздушное сообщение с Ираном 8 марта. Однако уже после запрета Mahan Air выполнила в Сирию еще 8 полетов.

Mahan Air также выполнила 37 рейсов в Дубай, 19 - в Турцию и еще 18 по другим направлениям, включая Малайзию и Таиланд.

В это же время рейсы в Иран и из Ирана выполняли и другие компании, но Mahan Air была единственной, занимавшейся перевозками в таких больших масштабах.

Сотрудникам заткнули рты

Би-би-си получила свидетельства того, что экипажи самолетов компании заставили молчать о той роли, которую компания играла в распространении вируса, хотя этот факт вызывал растущую тревогу.

К концу февраля, по данным хорошо информированных источников Mahan Air, более 50 членов экипажей Mahan Air проявляли признаки заражения коронавирусом. Сотрудники компании стали жаловаться в соцсетях, что им не дают специального защитного оборудования или одежды.

27 февраля работники компании впервые выступили открыто. В статье, опубликованной изданием Shargh Daily, они выразили озабоченность в связи с тем, что им не дают времени на самоизоляцию после полетов в Китай.

18 апреля 1300 сотрудников Mahan Air подписали открытое письмо с обвинениями компании в плохом управлении во время кризиса.

В этом письме, опубликованном в издании Avia News, говорилось также, что требования экипажей предоставить им средства индивидуальной защиты, рекомендованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), многократно игнорировались. При этом их самих обвиняли в заражении вирусом родных и близких и распространении инфекции в стране.

В распоряжение Би-би-си попала копия не подлежащего огласке договора, выданного сотрудникам Mahan Air, в котором им грозило уголовное преследование в случае, если они будут публично делиться своими опасениями.