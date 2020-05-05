"Он катастрофичен": Вике-Фрейберга остро раскритиковала Трампа в связи с Сovid-19

В рамках очередного видеоблога журналиста LTV Рейниса Ошениекса #PAŠIZOLĒTS (в переводе - "Самоизолированный") экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга ответила на вопрос, кто из современных политических лидеров, по ее мнению, лучше всего справляется с теперешними вызовами — пандемией коронавируса и кризисом.
Экс-президент Латвии высоко оценила усилия президента Франции Эммануэля Макрона. Позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона она оценила осторожно, признав, что "сначала он немного блефовал", но позднее начал реагировать более адекватно.
Острую критику Вике-Фрейберга обрушила на президента США Дональда Трампа:
"Это человек немыслимо, немыслимо некомпетентен! Он не консультируется, он не думает, он открывает рот до того, как мозги начали действовать! Он катастрофичен", - заявила она.
Видео: #PAŠIZOLĒTS, 5-я серия
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