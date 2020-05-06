Госполиция продолжает регистрировать нарушения режима ЧС

При этом за сутки полиция провела 2018 проверок соблюдения ограничений. В понедельник за нарушения ограничений полиция начала шесть административных дел.

🛑Policija diennaktī veikusi 2018 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un uzsākusi 14 lietvedības. Ievēro arī tu noteiktos ierobežojumus un #paliecmājās, bet, ja tomēr nesanāk, tad #IevēroDistanci — Valsts policija (@Valsts_policija) May 6, 2020

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, 6 мая в Латвии зарегистрировано 4 новых случая Covid-19, всего - 900.