Ср, 6.05.2020
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Госполиция продолжает регистрировать нарушения режима ЧС

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки Госполиция завела 14 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству в Госполиции.

При этом за сутки полиция провела 2018 проверок соблюдения ограничений. В понедельник за нарушения ограничений полиция начала шесть административных дел.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, 6 мая в Латвии зарегистрировано 4 новых случая Covid-19, всего - 900. 

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