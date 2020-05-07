"Человек в скафандре всовывает палочку в нос и вращает". Как я сдавала анализ на Covid-19

Таким образом я решила добираться до пункта сдачи анализов с помощью каршеринга, после завершения аренды сообщив об этом компании.

Пункт сдачи анализов

Утро вторника. Кипсала. Когда-то по выходным здесь кипела жизнь - автомобили выстраивались в очередь к парковке у выставочного центра, у входа толпились люди. Сегодня - пустота.

На парковке - лишь строительный кран и маленькое временное здание с надпись "Covid-19". Такой вот символ весны 2020-го года.

"Когда-то здесь были выставки, а сейчас - анализы", - думаю про себя.

ФОТО: TVNET

Еще во время записи на сдачу анализа по телефону меня предупредили о том, что у входа нужно соблюдать дистанцию, а заходить в помещение можно только тогда, когда на стене загорится зеленая лампочка. Я пришла чуть раньше назначенного времени, но все равно была единственным человеком в очереди. Спустя несколько минут из дверей выглянула медик.

Специальный костюм, перчатки, медицинская маска и защитный пластиковый экран на голове.

Немного сюрреалистично для меня, как человека, который такое видит впервые. Не на фотографиях, а лично. Меня приглашают в небольшой кабинет. Нужно предъявить документ, подтверждающий личность, - паспорт или ID карту, а также назвать номер направления на анализ (мне его назвала звонившая из лаборатории девушка).

Медицинский работник сверяет информацию в базе данных. Примечательно, что в целях безопасности даже клавиатура компьютера обмотана пластиковой пленкой. Логично, так ее проще дезинфицировать. Затем нужно ответить на несколько вопросов - какие симптомы, были ли в последнее время за границей, состояли ли вы в контакте в инфицированным.

Из-за защитной маски немного сложно с первого раза разобрать вопросы медика. Представляю, как им нелегко проводить весь рабочий день в этом защитном костюме. Далее вас просят расписаться и выдают наклейку с кодом-паролем, который понадобится вам, когда результаты анализа придут на электронную почту.

Анализ на Covid-19. Это больно?

Несколько знакомых, которые уже успели сдать анализ на Covid-19, ранее делились со мной своим опытом.

"Человек в скафандре всовывает палку в ноздрю, ты чувствуешь острую боль. И вот, когда тебе кажется, что все уже закончилось, он повторяет манипуляцию, всовывая палку в другую ноздрю",

"Это адская боль, палку всовывают в нос и болтают там ей, как будто миксером взбивают", - такие реплики я слышала от своих впечатлительных знакомых.

На самом деле, все не так страшно. Вас просят присесть на кресло. Затем медицинский работник берет мазок из носа и глотки. Для этого используется специальный зонд - нечто, похожее на ватную палочку, которая есть в доме каждого, только в несколько раз длиннее.

В интернете я прочитала, что общая глубина проникновения зонда при анализе составляет примерно пять сантиметров. По ощущениям - намного больше.