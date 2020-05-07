"Человек в скафандре всовывает палочку в нос и вращает". Как я сдавала анализ на Covid-19

Ежедневно Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) публикует статистические данные - о том, сколько анализов на Covid-19 проведено за последние сутки. За каждой из этих цифр стоят реальные люди. Недавно я стала частью этой статистики. "А больно ли?", "Как долго нужно ждать результаты анализов и большие ли очереди?". Ответы на эти и другие вопросы о сдаче теста на Covid-19 - из первых уст.
С 30 марта семейные врачи могут направлять пациентов с симптомами респираторных заболеваний на оплачиваемые государством анализы на Covid-19. Журналисты, также и представители других профессий, рабочие обязанности которых подразумевают вынужденное взаимодействие с окружающими людьми, находятся в группе риска. Получив от своего семейного врача направление, я тут же отправилась в один пунктов сдачи анализов на Covid-19. Рассказываю, как это происходит, и стоит ли бояться.
Как записаться и большая ли очередь?
После того, как семейный врач выписал мне электронное направление на сдачу анализа, со мной по телефону связались представители лаборатории. Это показалось мне необычным - до этого я думала, что в лабораторию нужно будет звонить самому. Девушка на том конце провода спрашивает, в каком из отделений вам удобней сдать анализ, и предлагает ближайшее свободное время.
Мне позвонили из E. Gulbja лаборатории. На территории Риги у них есть два пункта для сдачи анализов - на Бривибас гатве, 366 (модули за лабораторией) и на ул. Кипсалас 8 (здание с надписью "COVID-19 analīžu pieņemšana" - прямо на парковке у выставочного зала "Кипсала"). По будням дням центры сбора анализов работают с 8:00 до 20:00 - попасть на анализ можно даже в тот день, когда вы получили направление. Больших очередей нет.
Как добраться до пункта сдачи анализов?
На место сдачи анализов разрешено добираться пешком или на личном автомобиле. У меня его нет. Поэтому я начала искать альтернативные варианты. Понятно, что об общественном транспорте в этом случае стоит строго-настрого забыть. Стоит забыть и о приложениях для вызова такси, даже несмотря на то, что некоторые компании предлагают услугу "Protect" ("Защита") - это когда за вами приезжает автомобиль, в салоне которого между пассажиром и водителем установлена пластиковая перегородка. Даже в таком случае пассажир подвергает здоровье водителя риску. Особенно, если это человек с симптомами острой инфекцией дыхательных путей. Не делайте так!
Еще есть каршеринг. Помню, в марте этого года многие очевидцы сообщали о том, что некоторые приезжают в мобильные пункты проверки на Covid-19 на арендованных авто. Можно ли так делать? Я решила узнать об этом напрямую - обратилась с вопросом в информационную поддержку двух компаний кратковременной аренды автомобилей - Carguru и Citybee.
В Citybee мне ответили, что на их автомобилях в пункты сдачи анализов на Covid-19 ездить можно. После этого автомобиль помещается в "карантин" на 72 часа - в течение этого времени его никто не сможет использовать.
Похожий ответ последовал и от Carguru. "Мы не можем запретить вам ехать на арендованном автомобиле в пункт сдачи анализов. Но в этом случае просим вас сообщить об этом сразу после аренды автомобиля, чтобы мы могли снять его с карты и держать на "карантине"", - ответили мне представители кампании.
Таким образом я решила добираться до пункта сдачи анализов с помощью каршеринга, после завершения аренды сообщив об этом компании.
Пункт сдачи анализов
Утро вторника. Кипсала. Когда-то по выходным здесь кипела жизнь - автомобили выстраивались в очередь к парковке у выставочного центра, у входа толпились люди. Сегодня - пустота.
На парковке - лишь строительный кран и маленькое временное здание с надпись "Covid-19". Такой вот символ весны 2020-го года.
"Когда-то здесь были выставки, а сейчас - анализы", - думаю про себя.
Еще во время записи на сдачу анализа по телефону меня предупредили о том, что у входа нужно соблюдать дистанцию, а заходить в помещение можно только тогда, когда на стене загорится зеленая лампочка. Я пришла чуть раньше назначенного времени, но все равно была единственным человеком в очереди. Спустя несколько минут из дверей выглянула медик.
Специальный костюм, перчатки, медицинская маска и защитный пластиковый экран на голове.
Немного сюрреалистично для меня, как человека, который такое видит впервые. Не на фотографиях, а лично. Меня приглашают в небольшой кабинет. Нужно предъявить документ, подтверждающий личность, - паспорт или ID карту, а также назвать номер направления на анализ (мне его назвала звонившая из лаборатории девушка).
Медицинский работник сверяет информацию в базе данных. Примечательно, что в целях безопасности даже клавиатура компьютера обмотана пластиковой пленкой. Логично, так ее проще дезинфицировать. Затем нужно ответить на несколько вопросов - какие симптомы, были ли в последнее время за границей, состояли ли вы в контакте в инфицированным.
Из-за защитной маски немного сложно с первого раза разобрать вопросы медика. Представляю, как им нелегко проводить весь рабочий день в этом защитном костюме. Далее вас просят расписаться и выдают наклейку с кодом-паролем, который понадобится вам, когда результаты анализа придут на электронную почту.
Анализ на Covid-19. Это больно?
Несколько знакомых, которые уже успели сдать анализ на Covid-19, ранее делились со мной своим опытом.
"Человек в скафандре всовывает палку в ноздрю, ты чувствуешь острую боль. И вот, когда тебе кажется, что все уже закончилось, он повторяет манипуляцию, всовывая палку в другую ноздрю",
"Это адская боль, палку всовывают в нос и болтают там ей, как будто миксером взбивают", - такие реплики я слышала от своих впечатлительных знакомых.
На самом деле, все не так страшно. Вас просят присесть на кресло. Затем медицинский работник берет мазок из носа и глотки. Для этого используется специальный зонд - нечто, похожее на ватную палочку, которая есть в доме каждого, только в несколько раз длиннее.
В интернете я прочитала, что общая глубина проникновения зонда при анализе составляет примерно пять сантиметров. По ощущениям - намного больше.
Когда медицинский работник совершает вращательные движения у вас в носу - это, мягко говоря, неприятно. Но и не больно, скорее дискомфортно. Это далеко не самая болезненная медицинская манипуляция. Да и, в конце концов, в Латвии, по состоянию на 6 мая, проведено уже 68 627 тестов. Как-то же все эти люди вытерпели! После того, как медик извлек зонд из вашей ноздри, вам еще какое-то время кажется, что он внутри. Сразу после забора материал для теста инактивируется - помещается в специальную герметичную емкость.
Похожая манипуляция производится и с вашим горлом.
Кстати, ранее болевые ощущение во время проведения теста на Covid-19 описывала руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле:
"Уровень боли зависит от того человека, который берет анализ. Есть те, кто делает это достаточно болезненно и те, кто делает это очень легко. Но это не невыносимая боль. Это действительно очень глубоко в нос всунутая палочка. Но это терпимо. Это нельзя сравнить с посещением зубного врача или ожогом. Это тупые, давящие боли глубоко в носу, но небольшие".
В целом же, если на секунду абстрагироваться от ситуации, забыв про пандемию, анализы и чрезвычайную ситуацию в стране, во процедуры может показаться, что вас похитили марсиане для проведения своих опытов - наверное, так это выглядит со стороны.
Хотя, конечно, смешного в этом мало - ежедневно работники лабораторий в условиях повышенного риска должны работать в неудобных защитных костюмах. Спасибо им за им за их труд!
Процесс проходит очень быстро. На сверку данных, ответы на вопросы работника лаборатории и сбор материалов для теста ушло около пяти минут. После данных манипуляций вас отпускают домой, где вам предстоит ожидать результаты анализов. Обычно они приходят в течение 24 часов.
Резюме: Процесс сдачи анализа неприятный, но бояться не стоит. Здоровье важнее.
Кто может сдать анализ?
При признаках ОРВИ бесплатный анализ на коронавирус с направлением семейного врача смогут сдать:
- люди старше 65 лет,
- люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, онкологией, болезнями сосудов сердца и т.д.,
- пациенты с иммунодефицитом и получающие иммуносупрессивную терапию;
- все, контактировавшие с пациентом с Covid-19, что было определено эпидемиологами,
- те, кто живут с человеком, вернувшимся из-за границы,
- те, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразиться.
Без направления врача исследуют персоны с симптомами острой инфекцией дыхательных путей, если персона за 14 дней до появления первых симптомов пребывала за границей.
Еще немного информации
Если в одном домохозяйстве с признаками острой инфекции дыхательных путей двое и больше человек, на анализы отправляется кто-то один. Если ни один из них не входит в упомянутую группу, отправляется тот, кто старше, а если все одного возраста - то мужчина.
В случае, если анализы оказываются положительными, с заболевшим связываются представители компетентных структур, которые дают дальнейшие рекомендации и предоставляют все необходимую информацию о лечении, карантине и т.д.
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