Очевидец: латвийцы приезжают сдавать тест на коронавирус на арендованных авто

"Это норма, чтобы люди на арендованных машинах [приезжали] сдавать на коронавирус? При этом полиция не обращает внимания. А люди после этого человека сядут в этот же автомобиль", — посетовал читатель, сопроводив сообщение снимком автомобиля, принадлежащего компании Carguru.

Как пояснил RUS.TVNET представитель фирмы, указанный автомобиль был деактивирован. Он также рассказал о протоколе работы, разработанном специально для текущей ситуации. Приводим его без сокращений:

"Повышенное внимание и требования к чистоте машин. В стандартной ситуации все наши машины как минимум раз в неделю проходят обязательную и профессиональную чистку как внутри, так и снаружи. Подчеркиваем, что чистка проводится компаниями, которые этим занимаются профессионально с профессиональным оборудованием и профессиональными чистящими средствами.

В дополнение к этому наши сотрудники, которые занимаются обслуживанием машин, реагируют на отзывы пользователей Carguru, и вне зависимости от того, когда машина была осмотрена и почищена, отправляют машину на дополнительную чистку.

Все машины уже с начала марта оборудованы средством для дезинфекции рук. К сожалению, иногда средства из машин пропадают, но мы пополняем их наличие по мере поступления средств к нам.

Все наши сотрудники во время инспекции машин обязательно обрабатывают средством дезинфекции руль, переключатель скорости, дверные ручки и другие элементы, к которым люди чаще всего прикасаются во время езды.

Если нам сообщают, что машина была замечена на пункте, где проводят тесты на наличие Covid-19, машина сразу же снимается с общего пользования. Далее машина 72 часа находится в "карантине", и после этого производится дополнительная чистка и дезинфекция.

Более того, у нас есть случаи, когда машина была отправлена в "карантин" даже на основании того, что нам сообщил сам арендатор о том, что он вез человека, который вернулся из-за границы без каких-либо подозрений на вирус.

В конце прошлой недели мы информировали Государственную полицию о нашем протоколе работы и попросили, чтобы в случае, если наша машина будет замечена в пункте сдачи анализов, сотрудники полиции старались нам сообщать, и далее мы будем действовать по утвержденному нами протоколу.

Сейчас мы следим за развитием ситуации и в случае необходимости будем вводить дополнительные меры предосторожности. Например, такие как система мониторинга, которая будет нас оповещать, если машина была замечена в определенной локации, где существует повышенный риск для наших пользователей.

Пользуясь случаем, хотим через ваш портал обратиться к нашим пользователям с просьбой при аренде пользоваться средствами личной гигиены и информировать нас о случаях, когда существует даже минимальный риск того, что в машине могла находиться персона с подозрением на инфекцию.