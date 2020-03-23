Очевидец: латвийцы приезжают сдавать тест на коронавирус на арендованных авто
Редакция RUS.TVNET получила вопрос от очевидца, обеспокоенного безопасностью использования автомобилей общего пользования. По наблюдениям рижанина, некоторые жители приезжают в мобильные пункты проверки на новый коронавирус Covid-19 на арендованных авто. За комментариями мы обратились к компаниям, предоставляющим услуги каршеринга.
"Это норма, чтобы люди на арендованных машинах [приезжали] сдавать на коронавирус? При этом полиция не обращает внимания. А люди после этого человека сядут в этот же автомобиль", — посетовал читатель, сопроводив сообщение снимком автомобиля, принадлежащего компании Carguru.
Как пояснил RUS.TVNET представитель фирмы, указанный автомобиль был деактивирован. Он также рассказал о протоколе работы, разработанном специально для текущей ситуации. Приводим его без сокращений:
"Повышенное внимание и требования к чистоте машин. В стандартной ситуации все наши машины как минимум раз в неделю проходят обязательную и профессиональную чистку как внутри, так и снаружи. Подчеркиваем, что чистка проводится компаниями, которые этим занимаются профессионально с профессиональным оборудованием и профессиональными чистящими средствами.
В дополнение к этому наши сотрудники, которые занимаются обслуживанием машин, реагируют на отзывы пользователей Carguru, и вне зависимости от того, когда машина была осмотрена и почищена, отправляют машину на дополнительную чистку.
Все машины уже с начала марта оборудованы средством для дезинфекции рук. К сожалению, иногда средства из машин пропадают, но мы пополняем их наличие по мере поступления средств к нам.
Все наши сотрудники во время инспекции машин обязательно обрабатывают средством дезинфекции руль, переключатель скорости, дверные ручки и другие элементы, к которым люди чаще всего прикасаются во время езды.
Если нам сообщают, что машина была замечена на пункте, где проводят тесты на наличие Covid-19, машина сразу же снимается с общего пользования. Далее машина 72 часа находится в "карантине", и после этого производится дополнительная чистка и дезинфекция.
Более того, у нас есть случаи, когда машина была отправлена в "карантин" даже на основании того, что нам сообщил сам арендатор о том, что он вез человека, который вернулся из-за границы без каких-либо подозрений на вирус.
В конце прошлой недели мы информировали Государственную полицию о нашем протоколе работы и попросили, чтобы в случае, если наша машина будет замечена в пункте сдачи анализов, сотрудники полиции старались нам сообщать, и далее мы будем действовать по утвержденному нами протоколу.
Сейчас мы следим за развитием ситуации и в случае необходимости будем вводить дополнительные меры предосторожности. Например, такие как система мониторинга, которая будет нас оповещать, если машина была замечена в определенной локации, где существует повышенный риск для наших пользователей.
Пользуясь случаем, хотим через ваш портал обратиться к нашим пользователям с просьбой при аренде пользоваться средствами личной гигиены и информировать нас о случаях, когда существует даже минимальный риск того, что в машине могла находиться персона с подозрением на инфекцию.
Дополнительно информируем, что сейчас активность очень сильно упала, как следствие — среднее количество поездок на наших машинах снизилось до 2-3 в сутки. На наш взгляд, это, вкупе с принимаемыми нами мерами, существенно сокращает возможность заражения именно через наши машины".
RUS.TVNET также поинтересовался о том, как в период повышенной угрозы распространения коронавируса работает другое предприятие — CityBee. Вот что нам рассказали:
"Автомобили, которые люди используют для поездки на сдачу анализов в любом из трех пунктов (ул. Бривибас, Бикерниекская трасса, Центр инфектологии) автоматически после этого стоят на 72-часовом карантине.
Это у нас уже отработано в IT-системе — эти территории отмечены, и если наш автомобиль даже просто проезжает через эту зону, в последующие 72 часа он не будет кому-либо доступен.
В течение этого времени автомобиль особенно тщательно дезинфицируется — этим занимается привлеченное предприятие с третьей стороны. Только после этих 72 часов и специальной дезинфекции автомобиль возвращается в оборот. Все 72 часа держим его неподвижно, поскольку есть информация, что спустя 72 часов вирус не выживает, но все равно проводим дополнительную дезинфекцию.
Потом наши работники отслеживают авто, которые проехали через аэропорт или порт — они также помещаются на 72-часовой карантин и подвергаются дезинфекции. Точно так же все авто, которые пересекают границу Латвии (отправляются в Эстонию или Литву) помещаются на 72-часовой карантин, после чего полностью дезинфицируются.
Дополнительно к этому наши работники проводят внутреннюю дезинфекцию автомобилей, которые они обслуживают — дезинфицируется руль, ручка коробки передач, кнопки, пояса и ниши.
Также мы ожидаем заказ (придет в течение недели), чтобы оборудовать все автомобили средствами дезинфекции, перчатками и салфетками — клиенты смогут ими пользоваться для дополнительной дезинфекции и оставлять для следующих клиентов. Поэтому будем очень просить людей быть понимающими и не забирать эти средства дезинфекции с собой".
Как уже сообщал RUS TVNET, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.
Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.