"Чисто Поржать". Юрий Стоянов начал покорять YouTube

Вышло уже более 15 видео, длятся они в среднем чуть более минуты. Практически всех героев в цикле сыграл сам Стоянов. Впрочем, цикл так и называется "Стоянов в изоляции".

На момент публикации в сумме все видео собрали чуть более 90 тысяч просмотров. Самым популярным стал ролик под названием "Отношения на карантине":

Есть в цикле также видео под названием "Вернувшийся из Италии", "Карантин - время возможностей", "Запахло разводом" и другие.

Короткие видео Стоянов выкладывает и в социальной сети Instagram, добавляя хэштеги #100янов, #вайн и #слезыльютсянарейве.

""Стоянов на изоляции" - это способ душевного и профессионального выживания", -

сказал артист в интервью "Комсомольской правде". По его словам, речи о заработке в этом случае не идет.

Напомним, ранее RUS.TVNET обратил внимание на то, что снятая в 2000-х серия юмористической программы "Городок" под названием "Карантин... ехать нельзя" вновь стала популярной. Люди в комментариях признались - даже и не верится в то, что программа была снята десять лет назад.