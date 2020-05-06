Ср, 6.05.2020
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В Риге загорелся балкон в жилой высотке

Пожарный-спасатель. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в своем Twitter сообщает, что в 13:37 поступил вызов на пожар в 12-этажном жилом здании в Риге. 

В телефонном разговоре с RUS.TVNET представитель VUGD Агрита Витола не сообщила, в каком столичном районе произошел пожар. Известно, что на балконе загорелись бытовые предметы и окно. На месте работали 28 спасателей.  

Сообщается, что из здания эвакуированы 25 жильцов. Пожар локализован в 14:26.

Информация будет дополнена по мере поступления. 

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