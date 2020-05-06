В Риге загорелся балкон в жилой высотке

В телефонном разговоре с RUS.TVNET представитель VUGD Агрита Витола не сообщила, в каком столичном районе произошел пожар. Известно, что на балконе загорелись бытовые предметы и окно. На месте работали 28 спасателей.

Šodien plkst. 13.37 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur 12 stāvu dzīvojamā mājā deg balkons. Šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā uz balkona deg sadzīves mantas un logs un notikuma vietā strādā 28 ugunsdzēsēji glābēji. Dzēšanas darbi turpinās. — VUGD (@ugunsdzeseji) May 6, 2020

Сообщается, что из здания эвакуированы 25 жильцов. Пожар локализован в 14:26.

Информация будет дополнена по мере поступления.