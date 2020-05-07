Президенты стран Балтии: конец Второй мировой войны не принес свободу народам Восточной Европы

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в четверг президент Латвии Эгил Левитс, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным обращением о празднике 8 мая - дне разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Президенты в своем обращении почтили память всех жертв войны и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам холокоста.

Однако президенты подчеркивают, что конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы.

"Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда Балтийские страны были насильственно включены в состав Советского Союза", - подчеркивают президенты.

"Два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - говорится в обращении.

Президенты подчеркивают, что советская оккупация продолжалась до распада Советского Союза, а в 1990-1991 годах национальная независимость Латвии, Литвы и Эстонии была восстановлена, через несколько лет после этого российская армия была выведена с территорий стран Балтии.

Президенты в своем обращении поблагодарили более чем 60 западных стран, которые не признали советскую оккупацию стран Балтии де-юре.

"Сегодня наши страны являются неотъемлемой частью Европейского союза и НАТО. Однако нельзя забывать трагические уроки прошлого. Мы подчеркиваем важное значение установления истины и справедливости. Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - говорится в обращении.

В заключение обращения президенты стран Балтии выразили уверенность в том, что западные демократические ценности и единство обеспечат успешное будущее стран Балтии и остальных европейских государств.