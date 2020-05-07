Тренч, брючный костюм и сумочка, или На что действительно стоит потратиться этой весной

Обладательница белой блузки всегда будет в выигрыше, потому что в образе присутствует столь сильная комбинация! Надев белую блузку, вы всегда будете привлекать внимание, актуально выглядеть и сиять. А также она всегда выгодно подчеркнет летний загар.

Одежда для досуга

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Обязательно не забудьте о вложениях в удобную одежду для досуга. Здесь главное условие – чувствовать себя комфортно, легко и хорошо, в то же время одежда должна выглядеть стильно, актуально и заметно. В зависимости от того, насколько спортивно вы хотите выглядеть, зависит, чему отдать предпочтение при создании гардероба для свободного времени. Помните о таких классических ценностях, как джинсы, худи, футболки и комбинезоны.

Лодочки stiletto на высоком каблуке – неотъемлемая часть женского гардероба

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Классические туфли-лодочки всегда были и будут ценным вложением в гардероб, потому что они делают изящнее и стройнее ваши ноги. Туфли отлично впишутся в гардероб с уже вышеупомянутыми актуальными тенденциями этого сезона – юбкой-карандашом, тренчем, классическим брючным костюмом или костюмом с шортами. При покупке лодочек помните про три цвета – черный, бежевый и классический красный, потому что обувь этих оттенков незаменима в гардеробе каждой дамы. Помните, что бежевые лодочки подойдут к одежде практически любого цвета, с любым узором и принтом, а также они визуально удлиняют ноги.

Настоящее летнее платье

Главная задача – найти этим летом свое настоящее и самое любимое платье весенне-летнего сезона. Оно однозначно должно быть сшито из легкой ткани, например, льна или хлопка. Фасон может быть разным, главное – найти для себя подходящий. Безусловно, не стоит забывать о ярких расцветках, принтах и цветочном рисунке. Можно и даже нужно выбирать яркое платье такого оттенка, который подходит вам лучше всего. В этом сезоне главная задача платья – позволить его обладательнице почувствовать себя комфортно, свободно и буднично, в то же время создав образ цветущей, сияющей и женственной женщины.

Универсальная футболка

Футболка уже достаточно давно считается классическим предметом и ценностью гардероба. Это универсальный предмет одежды, который прекрасно впишется в любой гардероб – и с капри, и с брючным костюмом, и с юбкой-карандашом. Хорошей новостью является то, что ассортимент футболок сегодня так велик, что остается лишь подобрать по вкусу и потребностям – от абсолютно простой и классической модели до футболки с остроумным принтом, с оригинальной конструкцией или важным посланием.

Оружие каждой женщины – сумочка

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Говоря о таком важном аксессуаре, как сумка, нужно отметить, что в случаях, если ее покупка планируется как долгосрочный вклад в дополнение визуального образа, нужно по возможности выбирать классическую модель. Это же касается цвета – с сумкой черного или бежевого цвета всегда можно хорошо сочетать остальные элементы гардероба. Важно выбрать правильный размер – и пропорционально своему росту, и нужной вместительности.

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Помните, что большие сумки сделают человека маленького роста еще меньше, в то же время небольшие сумочки людей крупного телосложения визуально сделают еще больше. В этом сезоне рекомендуется инвестировать в более яркие аксессуары – сумочка яркого цвета является трендом нынешнего весенне-летнего сезона. Она идеально будет комбинироваться с одеждой других ярких расцветок.

Солнцезащитные очки – самый мощный аксессуар

Когда еще носить солнцезащитные очки, если не в то время, когда солнечные лучи становятся ярче? Обязательно выбирайте очки с яркой, броской оправой. Такие очки в этом сезоне являются топовым аксессуаром, поэтому можно облегченно вздохнуть по поводу всего остального – солнечные очки станут вишенкой на торте и с белой блузкой-рубашкой, и с футболкой, и с тренчем.

Этой весной в моде классика, которая дополнена яркими и заметными акцентами в виде солнцезащитных очков и сумок. Создайте основную базу своего гардероба из классической, качественной одежды, которая прослужит долго, дополнив ее сезонными новинками, и вы готовы к повседневным делам!