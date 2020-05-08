Сына Илона Маска и Граймс зовут X Æ A-12. Имя придется менять: оно не соответствует законам Калифорнии

Как ранее сообщалось, возлюбленные решили назвать сына X Æ A-12, но оно не соответствует законам штата Калифорния, пишет People.

Согласно законам штата в имени ребенка может быть только 26 букв английского языка. "Вы не можете добавить в имя арабские или римские цифры, ударения, умлауты или другие символы или эмодзи. Хотя апостроф для такого имени, как О'Коннор, вполне приемлем", — рассказал адвокат по семейным делам Дэвид Гласс.

Согласно его словам, Граймс и Маск могут подать заявление на регистрацию этого имени, но им будет отказано. "Они, конечно, могут обжаловать это решение, но вероятность успеха крайне мала, так как Калифорния борется с использованием символов", — сказал он.

Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12: X — неизвестная переменная;

Æ — эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);

A-12 — самолет-штурмовик;

буква "A" в имени также значит любимую песню Граймс "Архангел".