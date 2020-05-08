Уровень безработицы в Канаде и США бьет рекорды

Уровень безработицы вырос из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Скачок был серьезнее, чем ранее прогнозировали аналитики: допускалось, что без работы останутся 14% экономически активных жителей США, сообщает LETA со ссылкой на RTTnews.

В апреле 2020 года в США ликвидированы 20,5 млн рабочих мест, что на 1,5 меньше, чем ранее прогнозировали аналитики.

Тем временем, как передает Reuters, в Канаде в апреле ликвидировано 2 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы вырос до рекордно высокого уровня в размере 13%.

На 1,2 процентных пункта увеличился уровень безработицы и в Латвии - до 8%.