Машинисты, спасшие мальчика от смерти: Мы просто сделали то, что должны

Поезд Валмиера - Рига всегда сбавляет ход перед станцией Эгльупе. 8 марта машинист Дмитрий и его помощник Александр направлялись в Валмиеру резервным составом - то есть без пассажиров, - чтобы утром вернуться в столицу с уже полными вагонами.

"Увидели в лесу много фонарей - пожарные. Искали кого-то. Мы подумали, что кто-то потерялся. По другой стороне перрона увидели женщину и решили, что, наверное, [пропал] ребенок", - рассказал помощник машиниста Александр Мериньш.

Да, на станции в тот момент стояла мама пропавшего мальчика.

Ее восьмилетний сын вышел из дома без одежды и обуви за четыре часа до того, как мимо станции проехал поезд, управляемый Дмитрием и Александром. Женщина вызвала полицию, которая сразу приступила к поиску - у ребенка есть проблемы со здоровьем, из-за которых он плохо ориентируется на местности. Мальчика искали кинологи, сотрудники Батальона специального назначения, местные жители.

К взлету готовился вертолет Национальных вооруженных сил с термокамерами.

В поселке Эгльупе проживают около 300 человек, он опоясан лесом и разделен железнодорожными путями. Это делало поиски мальчика сложными. Проезжая станцию, они увидели кого-то у железнодорожных путей.

"Все было внезапно и неожиданно. Мы ехали, уже было темно, около 10 часов вечера. И это все на автомате. Увидели - возле путей ребенок. Совершили экстренное торможение, начали сообщать диспетчеру. Александр пошел посмотреть, что там", - рассказал машинист Дмитрий Востоков.

До полной остановки поезд по инерции проехал еще 500 метров.

Александр, захватив куртку, выпрыгнул из поезда и побежал проверить, кто там лежит. Оказалось, что это ребенок, который уже почти замерз.

Александр начал задавать мальчику вопросы, но тот ничего не отвечал.

"Он был в майке и шортиках, босиком. А на улице +1 в десять вечера. Ноги у него уже синие были. Мы даже сначала подумали, что его задели", - рассказал помощник машиниста Александр Мериньш.

Пока Александр сообщал, что они нашли пропавшего ребенка, тот вцепился в его руку и не отпускал ее. По словам Александра, он так сильно замерз, что уже не мог идти.

А поиски тем временем шли совсем в другой стороне.

Уже на следующий день мужчинам позвонили из полиции - сказали, что хотят отблагодарить. После вручили почетные грамоты, а на работе пообещали премию.

Героями они себя не считают. Говорят - просто делали свое дело.

Видео: Сюжет LTV7 о спасении мальчика