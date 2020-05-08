Машинисты, спасшие мальчика от смерти: Мы просто сделали то, что должны

Сотрудники Pasažieru vilciens - машинист Дмитрий Востоков и его помощник Александр Мериньш - 8 марта этого года экстренно остановили поезд и спасли пропавшего несколькими часами ранее восьмилетнего мальчика. Ребенок вышел из дома без одежды. Если бы не машинисты, мальчик, скорее всего, погиб бы. В интервью программе Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером" мужчины рассказали детали того вечера.
Поезд Валмиера - Рига всегда сбавляет ход перед станцией Эгльупе. 8 марта машинист Дмитрий и его помощник Александр направлялись в Валмиеру резервным составом - то есть без пассажиров, - чтобы утром вернуться в столицу с уже полными вагонами.
"Увидели в лесу много фонарей - пожарные. Искали кого-то. Мы подумали, что кто-то потерялся. По другой стороне перрона увидели женщину и решили, что, наверное, [пропал] ребенок", - рассказал помощник машиниста Александр Мериньш.
Да, на станции в тот момент стояла мама пропавшего мальчика.
Ее восьмилетний сын вышел из дома без одежды и обуви за четыре часа до того, как мимо станции проехал поезд, управляемый Дмитрием и Александром. Женщина вызвала полицию, которая сразу приступила к поиску - у ребенка есть проблемы со здоровьем, из-за которых он плохо ориентируется на местности. Мальчика искали кинологи, сотрудники Батальона специального назначения, местные жители.
К взлету готовился вертолет Национальных вооруженных сил с термокамерами.
В поселке Эгльупе проживают около 300 человек, он опоясан лесом и разделен железнодорожными путями. Это делало поиски мальчика сложными. Проезжая станцию, они увидели кого-то у железнодорожных путей.
"Все было внезапно и неожиданно. Мы ехали, уже было темно, около 10 часов вечера. И это все на автомате. Увидели - возле путей ребенок. Совершили экстренное торможение, начали сообщать диспетчеру. Александр пошел посмотреть, что там", - рассказал машинист Дмитрий Востоков.
До полной остановки поезд по инерции проехал еще 500 метров.
Александр, захватив куртку, выпрыгнул из поезда и побежал проверить, кто там лежит. Оказалось, что это ребенок, который уже почти замерз.
Александр начал задавать мальчику вопросы, но тот ничего не отвечал.
"Он был в майке и шортиках, босиком. А на улице +1 в десять вечера. Ноги у него уже синие были. Мы даже сначала подумали, что его задели", - рассказал помощник машиниста Александр Мериньш.
Пока Александр сообщал, что они нашли пропавшего ребенка, тот вцепился в его руку и не отпускал ее. По словам Александра, он так сильно замерз, что уже не мог идти.
А поиски тем временем шли совсем в другой стороне.
Уже на следующий день мужчинам позвонили из полиции - сказали, что хотят отблагодарить. После вручили почетные грамоты, а на работе пообещали премию.
Героями они себя не считают. Говорят - просто делали свое дело.
Видео: Сюжет LTV7 о спасении мальчика
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