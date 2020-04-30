Экстренно затормозили и обогрели: как машинисты Pasažieru vilciens спасли мальчика

8 марта этого года сотрудники Госполиции в Сигулде получили информацию о том, что из своего дома в Эгльупе Инчукалнской волости вышел восьмилетний мальчик. У ребенка были проблемы со здоровьем, сообщалось, что он может не ориентироваться на местности. Малыш вышел из дома раздетым - ни нормальной одежды, ни обуви на нем не было.