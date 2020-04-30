Экстренно затормозили и обогрели: как машинисты Pasažieru vilciens спасли мальчика
8 марта этого года сотрудники Госполиции в Сигулде получили информацию о том, что из своего дома в Эгльупе Инчукалнской волости вышел восьмилетний мальчик. У ребенка были проблемы со здоровьем, сообщалось, что он может не ориентироваться на местности. Малыш вышел из дома раздетым - ни нормальной одежды, ни обуви на нем не было.
С учетом всех этих обстоятельств реагировать надо было незамедлительно. На поиски ребенка отправились полицейские, кинолог с собакой, Батальон специального назначения.
К поиску с вертолета и при помощи термокамеры начали готовиться Национальные вооруженные силы. Малыша искали и местные жители, которые хорошо знали окрестности.
Искать ребенка было сложно - темно, а территория поиска была в частном секторе, окруженном лесом. А еще рядом с железнодорожными путями. Мальчика искали, прочесывая каждый уголок.
В 22:00 машинист поезда Рига - Валмиера Дмитрий Востоков произвел экстремальное торможение: увидел, что рядом с путями лежит маленький ребенок.
Его помощник Александр Мерин выбежал из поезда, забрал мальчика, укутал его и обогрел. Сотрудники Pasažieru vilciens были рядом с мальчиком до прибытия полиции.
Государственная полиция выражает огромную благодарность Дмитрию и Александру, которые отреагировали в столь нестандартной ситуации, смогли принять правильное решение и спасти ребенка. Также полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках.
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