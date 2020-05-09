История в боевом арсенале России

С точки зрения современной России Советский Союз во время Второй мировой войны находился на "правильной" стороне истории, соответственно вся его деятельность полностью оправдана, в свою очередь государства, которые были защищены от угрозы нацистской Германии, должны быть благодарны жертвенности солдат Красной армии в борьбе с фашизмом.

Как видно из действий России, под благодарностью в этом случае подразумевается отказ от академического анализа исторических событий, вместо этого принимая официальную позицию России в качестве единственной правды. Кремль стремится исключить возможность формирования и изучения истории войны, так как это разоблачило бы преступления Советского Союза. Каждая страна, которая указывает на не столь однозначную роль Советского Союза в войне, подвергается осуждению за искажение истории и поддержку фашистов.

Переписыватели истории -

Реагируя на принятое Саэймом решение, были усилены попытки дезинформации, чтобы не только подчеркнуть стремление Латвии `перекроить историю`, но и связать окончание Второй мировой войны с положительными для Латвии событиями. Так, например, на резолюцию Саэйма Российское посольство в Латвии ответило с указанием на то, что во время, когда весь цивилизованный мир готовится отмечать 75-летие со дня освобождения от "коричневой чумы" [2], Латвия пытается очернить историю России. Обвинения дополнены саркастической критикой по поводу позиции Латвийского государства и международного сообщества, что включение Латвии в состав СССР был оккупацией. Для того, чтобы усилить это сообщение и сгустить краски, используются "говорящие головы", а именно, рассказы свидетелей. Например, средство информации "Спутник" публикует свидетельства участников Красной армии о боях с силами нацистской Германии, чтобы напомнить о вкладе красноармейцев в освобождение от фашизма.

Одновременно не пропускается возможность создать ассоциации между нацистской Германией и `фашистским` Eвропейским Союзом [3], чтобы напомнить, кто в наше время является настоящим оккупантом и кто – истинным защитником слабых.

К тому же как Латвия, так и Балтийские страны и Польша совместно обвиняются в возрождении фашизма, интерпретируя приравнивание преступлений Советского Союза и нацистской Германии как попытку смягчения дурной славы фашизма.