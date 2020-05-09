История в боевом арсенале России

В создании идентичности современной России значительная роль отводится событиям Второй мировой войны. Там отмечают успех предшественницы современной России – Советского Союза – победу над фашизмом, войска которого достигли окраин Москвы, и таким образом подчёркивается могущество российской власти. Однако в наши дни Россия пытается напичкать исторические факты политикой, чтобы создать благоприятную для себя картину исторических событий, к тому же используя их в качестве повода осуждения различных стран и общество, которые отказываются принимать кремлёвское чёрно-белое отображение истории.
16 января этого года Саэйм принял решение о недопустимости искажения истории Второй мировой войны. Саэйм подчеркнул, что усилия российских чиновников по пересмотру событий международных отношений с целью оправдать преступления Советского Союза против других стран неприемлемы, а также указал на необходимость предъявить объективное объяснение исторических событий. Неудивительно, что кремлевские пропагандистские СМИ на такое решение ответили интенсивной дезинформацией, распространяя известия о Латвии как государстве, в котором правят фашизм, русофобия и активно перекраивается история.
Данная статья написана в рамках проекта "Кампании по дезинформации против Латвии, ЕС и НАТО: исследование историй" в серии статей, выпущенных Центром исследований политики Восточной Европы. Проект реализуется при поддержке International Republican institute (IRI). В его процессе регулярно просматриваются интернет-СМИ, используя созданное IRI средство для мониторинга СМИ - Versus. Собранные таким образом данные использованы для создания различных статей.
Год истории
В конце 2019 года Европейский Союз принял резолюцию, в которой как нацистская Германия, так и Советский Союз были осуждены за разделение Европы на сферы влияния, что в конечном счёте привело ко Второй мировой войне, таком образом фактически приравняв преступления двух тоталитарных режимов. Понятно, что данная резолюция в России заслужила очень резкую критику, обвиняя Запад в искажении истории, чтобы оправдать направленную против России политику. В январе этого года президент России В.Путин назвал 2020-й год годом истории, так как в этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны.
В.Путин подчеркнул, что в наши дни распространяется политически мотивированная ложь об истории, чтобы запятнать вклад Советского Союза и его воинов в победу над фашизмом. Для того, чтобы с этим бороться, России была поставлена задача разъяснять и защищать историю, чтобы препятствовать распространению клеветы.
В качестве решения сам президент упомянул создание самого большого в мире архива фотографий и видео-материалов Второй мировой войны, чтобы предоставить возможность ознакомиться с объективной историей. Принимая во внимание то, что многие исторические свидетельства Второй мировой войны в России засекречены и недоступны для научных сотрудников, имеются основания думать, что архив будет содержать только такую информацию, которая согласуется с мотивами Кремля представить Россию в хорошем свете.
К тому же, встречаясь с ветеранами Второй мировой войны, В.Путин высказался, что "правдой заткнёт поганые рты", которые распространяют клевету [1]. Однако, судя по активным действиям России в начале 2020 года, "затыкание рта" означает распространение дезинформации, называя любого, кто пытается разъяснить невыгодную историческую правду, русофобом и фашистом.
Российский подход -
Активизация деятельности по дезинформации является частью усилий России по укреплению выгодной ей информации на территориях, которые она считает сферой своего влияния. С 2005 года, когда В.Путин развал СССР назвал самой большой геополитической катастрофой 20-го столетия, Россия распространяет специфическую интерпретацию политики как внутри страны, так и за её пределами. Кремль заинтересован популяризировать исторические события, которые выставляют Советский Союз и СССР в положительном свете, игнорируя нелестные исторические события.
С точки зрения современной России Советский Союз во время Второй мировой войны находился на "правильной" стороне истории, соответственно вся его деятельность полностью оправдана, в свою очередь государства, которые были защищены от угрозы нацистской Германии, должны быть благодарны жертвенности солдат Красной армии в борьбе с фашизмом.
Как видно из действий России, под благодарностью в этом случае подразумевается отказ от академического анализа исторических событий, вместо этого принимая официальную позицию России в качестве единственной правды. Кремль стремится исключить возможность формирования и изучения истории войны, так как это разоблачило бы преступления Советского Союза. Каждая страна, которая указывает на не столь однозначную роль Советского Союза в войне, подвергается осуждению за искажение истории и поддержку фашистов.
Переписыватели истории -
Реагируя на принятое Саэймом решение, были усилены попытки дезинформации, чтобы не только подчеркнуть стремление Латвии `перекроить историю`, но и связать окончание Второй мировой войны с положительными для Латвии событиями. Так, например, на резолюцию Саэйма Российское посольство в Латвии ответило с указанием на то, что во время, когда весь цивилизованный мир готовится отмечать 75-летие со дня освобождения от "коричневой чумы" [2], Латвия пытается очернить историю России. Обвинения дополнены саркастической критикой по поводу позиции Латвийского государства и международного сообщества, что включение Латвии в состав СССР был оккупацией. Для того, чтобы усилить это сообщение и сгустить краски, используются "говорящие головы", а именно, рассказы свидетелей. Например, средство информации "Спутник" публикует свидетельства участников Красной армии о боях с силами нацистской Германии, чтобы напомнить о вкладе красноармейцев в освобождение от фашизма.
Одновременно не пропускается возможность создать ассоциации между нацистской Германией и `фашистским` Eвропейским Союзом [3], чтобы напомнить, кто в наше время является настоящим оккупантом и кто – истинным защитником слабых.
К тому же как Латвия, так и Балтийские страны и Польша совместно обвиняются в возрождении фашизма, интерпретируя приравнивание преступлений Советского Союза и нацистской Германии как попытку смягчения дурной славы фашизма.
В свою очередь, например, прокремлёвское средство информации Baltnews.ee утверждает, что фашизм всегда был скрытым спутником либеральной демократии, и им уже давно заразились Балтийские страны и Польша. Сообщение основано на предположении, что Европейский Союз и НАТО не заинтересованы поддерживать слабые региональные страны, которые для привлечения внимания и поддержки использовали русофобию до такой степени, что правительства этих стран уже не могут существовать без непрерывного культивирования русофобии [4]. Мотивом действий Кремля является смена условий дискуссии в которой вину за международное изолирование России и введение санкций, взвалить на Балтийские страны и Польшу. Понятно, что данный подход не выдерживает никакой критики, так как Европейский Союз по отношению к России длительное время был толерантным, и свою деятельность усилил только после аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Однако, непрерывно повторяя своё сообщение, дезинформаторы постепенно завоёвывают доверие своей аудитории, таким образом добиваясь ее перехода на сторону России. Обеспечивая восприимчивость общества к пророссийской информации, Россия может использовать эту восприимчивость в критический момент, как это было сделано на Украине, чтобы с привлечением общественности оправдать аннексию Крыма.
В самом деле переписываем ли мы историю ?
Современная Россия идеологически базируется на успехах СССР, используя прежнюю мощь как подтверждение своих истинных возможностей, в свою очередь развал СССР и последующий затем слабый период считается трагедией. Данная тенденция наблюдается уже длительное время, где свою роль сыграл запрет на академическое изучение истории, чтобы ограничить возможности для образования аналитической дискуссии о событиях прошлого. Таким образом становится ясно, почему рассмотрение любых вопросов, связанных с историей Советского Союза и СССР, вызывает острую контр-реакцию. Каждая дискуссия о начале и ходе Второй мировой войны грозит тем, что всплывут на поверхность нелестные события, которые поставят под угрозу используемые во внутренней политике идеи могущества государства.
Для того, чтобы защитить себя, Россия стремится оберегать выгодную ей интерпретацию истории, пытаясь прикрепить противникам бирки, что облегчило бы использовать это против них как во внутренней политике, так и на международном уровне. В таком контексте обвинение Латвии, а также Литвы, Эстонии и Польши в переписывании истории является закономерным, так как эти государства не уклоняются от анализирования истории, даже если она не всегда похвальна.
Принятая Европейским Союзом резолюция имеет большое значение, так как заметно снижает возможности России умалить значение преступлений советского режима в странах-участницах, чтобы отшлифовывать свой образ на фоне неприемлемости фашизма.
Следует заметить, что нет оснований считать, что из-за этого Россия существенно ограничит свою практику клеветы. Скорее всего она будет продолжать списывать любойqвнутриполитический или международный провал на довлеющую русофобию и фашизм, чтобы общество поверило в образ незаслуженно оскорбленной России. К тому же это предоставляет возможность разъяснять неудачи международного сотрудничества фашизмом и русофобией правящей элиты. Все это создает ассоциации, что сотрудничество с Россией благоприятно для общества, но неразумные правительства из-за своей некомпетентности упускают возможность развиваться, предпочитая быть слабыми и отсталыми слугами Запада.
[1] Aleksandra Balandina, ««Мы заткнем поганый рот»: что Путин пообещал ветеранам», Gazeta.ru, https://www.gazeta.ru/social/2020/01/18/12916100.shtml
[2] Sputnik, "Глава МИД Латвии заявил, что страна чтит советских солдат, и не забыл подпеть Польше", Sputnik, https://lv.sputniknews.ru/politics/20200118/13074881/Glava-MID-Latvii-zayavil-chto-strana-chtit-sovetskikh-soldat-no-ne-zabyl-podpet-Polshe.html
[3] Sputnik, «Живущим в Латвии ветеранам вручают медали в честь 75-летия Победы», Sputnik, https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200203/13162853/Zhivuschim-v-Latvii-veteranam-vruchayut-medali-v-chest-75-letiya-Pobedy.html
[4] Iļja Kruglejs, «Сделав Москву «виновником» Второй мировой войны, ЕС пошел на поводу у Прибалтики», Baltnews.ee, https://baltnews.ee/Russia_West/20200127/1018283610/Sdelav-Moskvu-vinovnikom-Vtoroy-mirovoy-voyny-ES-poshel-na-povodu-u-Pribaltiki.html