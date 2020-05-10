Коронавирус попал во Францию на месяц раньше, чем считалось до сих пор

Учитывая, что на начало апреля, когда стартовало исследование, в Париже было уже очень много подтвержденных случаев COVID-19, такую возможность нельзя исключать.

Некоторые эксперты, которые прокомментировали исследование, скептически отнеслись к тому, что обнаружение раннего очага инфекции может как-то существенно изменить понимание общей картины эпидемии, которая сложилась к настоящему моменту. С одной стороны, появление очага инфекции в Париже в декабре 2019 года предполагает слишком медленное распространение болезни на начальном этапе, которое не согласуется с известными к настоящему времени данными.

С другой стороны, некоторые случаи инфекции могут представлять собой "мертвые цепочки", которые быстро затухают — эту интерпретацию высказал, например, эпидемиолог Сэмюэл Элисон из Национального центра научных исследований Франции в комментарии The New York Times. Кроме того, расследование NYT показало, что обнаружение "парижского пациента" в декабре не обязательно свидетельствует о локальном распространении инфекции — мужчину вполне могла заразить его жена, которая работает в супермаркете рядом с аэропортом Шарля де Голля, куда, в том числе, прилетали рейсы из китайского города Ухань.

Многие исследователи, которые не были вовлечены в работу, сходятся в том, что для того, чтобы действительно принять этого пациента в расчет, надо взять у него и его семьи анализ на антитела к SARS-CoV-2, проследить его контакты и выяснить, не было ли среди них случаев инфекции. Кроме того, крайне желательно выделить из замороженного биоматериала вирусную РНК и определить ее последовательность, чтобы по наличию или отсутствию мутаций определить происхождение вируса и его действительную временную принадлежность.

Это помогло бы исключить версию позднейшего загрязнения образца.

Впрочем, о том, что вирус мог незамеченным распространяться в крупных городах довольно долго, говорят уже не в первый раз. Причиной тому является большое количество бессимптомных носителей. Так, математическая модель физика Алессандро Веспиньяни предполагает, что в США инфекция циркулировала уже в январе, и к 1 марта, когда Нью-Йорк официально зарегистрировал первый случай, в популяции уже были тысячи зараженных.

Случай "парижского пациента" еще не доказывает, что "все уже переболели в декабре"

С начала активного освещения коронавирусной инфекции в СМИ пользователи соцсетей начали вспоминать о том, как переболели необычной респираторной инфекцией в декабре-феврале, когда официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России еще не было. И обнаружение "парижского пациента" могло бы стать аргументом в пользу того, что перенесенная в декабре нетипичная инфекция была "той самой". Однако этот аргумент — очень слабый.

Если обратиться к той же обсуждаемой статье французских ученых, то из 124 пациентов, образцы которых проверили на специальной тест-панели на несколько возбудителей ОРВИ, 14 человек оказались больны гриппом, трое были носителями сезонных коронавирусов и еще 28 человек были заражены инфекцией, вызванной другими респираторными вирусами — и только один оказался носителем SARS-CoV-2. Поскольку статистика по вспышкам "обычных" вирусов редко вообще регистрируется, то вполне возможно, что, например, в России зимой наблюдалась неожиданного высокая заболеваемость каким-то из малознакомых обывателю, но, тем не менее, периодически циркулирующих вирусов.

Была ли эта вспышка вообще и какую долю в статистике занимали тогда разные группы вирусов, может оценить только исследование на основе молекулярной диагностики — подобное тому, что провели французские ученые.

Однако самый точный ответ на вопрос, сколько на самом деле людей уже переболели COVID-19, может дать лишь масштабное и рандомизированное тестирование на антитела к SARS-CoV2.

Таких тестов зарегистрировано достаточно много, но их точность пока вызывает вопросы.

В России можно сделать анализ платно во многих лабораториях, начались и исследования с целью последующего массового тестирования здоровых людей, стартовало пробное экспресс-тестирование работников из групп риска, в частности, врачей. Тем не менее, предварительные результаты показывают, что массовой заболеваемости, по крайней мере в Москве, не было. Даже в Нью-Йорке, где количество официально зарегистрированных случаев на сегодняшний день вчетверо выше, чем в Москве, результаты одной проверки на антитела выявили, что только 20% протестированных имеют иммунитет к новому коронавирусу.

Насколько долго сохраняется иммунитет к COVID-19, пока неясно — к примеру, для других циркулирующих коронавирусных инфекций он может сохраняться несколько месяцев, а иммунитет против SARS ("старого" возбудителя смертельно опасной коронавирусной инфекции в 2003 году), по-видимому, длится до шести лет.

Автор: Дарья Спасская