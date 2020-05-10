Журналистка Милашина о коронавирусе на Кавказе и угрозах Кадырова

А что касается применения этого закона, то в отношении меня он не соразмерен и применен некорректно, потому что у меня в статье нет непроверенной, недоказанной информации, которая бы способствовала паническим реакциям в обществе. Я считаю, это был предлог, чтобы закрыть доступ к статье, которая так сильно уязвила главу Чечни. Что касается других случаев, я не отслеживаю их.

- Как в целом вы могли бы оценить меры российских властей по борьбе с COVID-19?

- Мне сложно об этом говорить. Я могу говорить на примере Чечни. Мне кажется, что там недостаточность или чрезмерность этих мер усугубляет ситуацию. Что касается страны в целом, я вижу, что регионам даны широкие полномочия и даже финансы, которые, к сожалению, поступают с большой задержкой. Без этих финансов регионы оказались неподготовленными и не смогли перестроить всю работу системы здравоохранения для борьбы с пандемией.

Тестирование на коронавирус SARS-СoV-2 в одной из московских клиник ФОТО: Getty Images/AFP/V.Maximov

Мы видим, как у нас все больше заражаются врачи по всем регионам, и это очень опасная ситуация. Также я вижу, как увеличивается тестирование по всей стране, и это хорошо. Вопрос, конечно, остается к качеству этих тестов. И с этим я связываю тот факт, что выявляется все больше случаев заражения. Причем некоторые регионы в стране уже приравняли внебольничные случаи пневмонии, рост которых тоже наблюдается по всей стране, к коронавирусу. Хотя подтверждающие тесты запаздывают, и этому тоже есть объяснение, потому что их очень много делается, и лаборатории не справляются быстро с этим потоком.

В связи с тем, что все больше людей поступают в больницы, власти должны были все усилия направить на то, чтобы обезопасить работу врачей. Если у нас врачи заболеют, а они заболевают все больше, то ситуация станет критической. Даже если мы обеспечим больницы техническими средствами, лечить людей будет некому. Вот эта ситуация будет очень трагична. Потому что мы еще очень далеки от выхода на плато.

У нас в стране обследовано около 4 млн человек, в стране 140 млн человек, степень зараженности очень серьезная, карантинные меры работают только частично. Во многом это связано с тем, что общество плохо относится к карантинным мерам и ведет себя очень эгоистично. И многие проблемы связаны с тем, что у нас именно такое общество. Поэтому я здесь не буду возлагать ответственность только на власть. Ответственность лежит и на людях.

- Нет ли у вас ощущения, что российские власти не дают всю информацию или пытаются скрыть часть информации, или давят на журналистов и не дают им рассказывать всю информацию?

- То, что власть реагирует на информацию оперативно и болезненно - это факт. Другое дело, что я пока не могу делать выводы о том, что скрываются статистические данные. Потому что я вижу, как растет пропорция, связанная с количеством тестирования и выявлением инфицированных людей. Я не вижу здесь попытки что-то скрыть. Другое дело, что не все регионы, которым сейчас дана большая свобода действий, заинтересованы в том, чтобы выявить всю статистику.