Из водоема вытащен уже 31-й в этом году утонувший

Всего же за выходные из водоемов Латвии были вытащены двое погибших: одного человека достали из реки в Добеле, другого - из озера в Эрглюском крае.

Таким образом, всего в Латвии в этом году утонул 31 человек.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано и 39 пожаров, в которых никто не пострадал. В трети случаев горела прошлогодняя трава. Пожарно-спасательная служба 12 раз выезжала на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.

Всего в этом году в пожарах в Латвии погибли 39, а пострадали 105 человек.