Из водоема вытащен уже 31-й в этом году утонувший

В Латвии за прошедшие сутки из водоема был вытащен очередной утонувший, сообщает агентство LETA.
Всего же за выходные из водоемов Латвии были вытащены двое погибших: одного человека достали из реки в Добеле, другого - из озера в Эрглюском крае.
Таким образом, всего в Латвии в этом году утонул 31 человек.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано и 39 пожаров, в которых никто не пострадал. В трети случаев горела прошлогодняя трава. Пожарно-спасательная служба 12 раз выезжала на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.
Всего в этом году в пожарах в Латвии погибли 39, а пострадали 105 человек.
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