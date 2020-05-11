Фотоновость ⟩ Море прямо у вас в тарелке! Оцените креатив рижского кондитера

Пока Instagram банил фотографии моря, а многие из нас скучают по солнышку и путешествиям, кондитер из Риги Регина Филиппова придумала вкусный способ, как поднять настроение в условиях самоизоляции!
9 мая в группе на Facebook "Кондитеры Латвии" девушка опубликовала снимки своего необычного творения:
"Когда очень хочется на море! Всем доброе утро",
- подписала фотографии Регина.
Стоит ли говорить, что торт выглядит просто невероятно, напоминая синее море и его берег?
Если и это не поднимет настроение в условиях самоизоляции, так сама сладость уж точно принесет радость.
Говоря об идее, Регина честно призналась RUS.TVNET, что она принадлежит не ей - задумку она подглядела в Instagram.
"И ночь не могла уснуть: думала, как же сделан такой тортик. Нашла даже мастер-класс за 20 евро, как его делать, но подумала: что я не смогу сама, что ли?" - рассказала девушка, отметив, что еще и долгожданная поездка отменилась, а на море все же хочется. Вот тут на выручку настроению и пришла эта идея.
По признанию Регины, рецепт тоже не секрет: это йогуртовый торт, где основа состоит из брауни. Что касается цвета, то это просто желе и красители.
"На самом деле основа может быть любой, даже обычный торт бисквитный с начинкой. Тут все ограничивается только фантазией",
- рассказала кондитер.
Напомним, примерно неделю назад Instagram ограничил возможность просмотра публикаций с хештегом #море.
Вместо постов показывались плашки с предупреждением: "Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам".
Фотографии все равно можно было посмотреть, но только после прочтения предупреждения.
В настоящее время соцсеть уже перестала ограничивать просмотр публикаций с этим хештегом.
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