Пн, 11.05.2020
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Фотоновость ⟩ Море прямо у вас в тарелке! Оцените креатив рижского кондитера

ФОТО: Regina Filippova‎

Пока Instagram банил фотографии моря, а многие из нас скучают по солнышку и путешествиям, кондитер из Риги Регина Филиппова придумала вкусный способ, как поднять настроение в условиях самоизоляции! 

9 мая в группе на Facebook "Кондитеры Латвии" девушка опубликовала снимки своего необычного творения: 

ФОТО: Regina Filippova‎

ФОТО: Regina Filippova‎

"Когда очень хочется на море! Всем доброе утро",

- подписала фотографии Регина. 

Стоит ли говорить, что торт выглядит просто невероятно, напоминая синее море и его берег? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если и это не поднимет настроение в условиях самоизоляции, так сама сладость уж точно принесет радость.

Говоря об идее, Регина честно призналась RUS.TVNET, что она принадлежит не ей - задумку она подглядела в Instagram. 

"И ночь не могла уснуть: думала, как же сделан такой тортик. Нашла даже мастер-класс за 20 евро, как его делать, но подумала: что я не смогу сама, что ли?" - рассказала девушка, отметив, что еще и долгожданная поездка отменилась, а на море все же хочется. Вот тут на выручку настроению и пришла эта идея. 

По признанию Регины, рецепт тоже не секрет: это йогуртовый торт, где основа состоит из брауни. Что касается цвета, то это просто желе и красители.

"На самом деле основа может быть любой, даже обычный торт бисквитный с начинкой. Тут все ограничивается только фантазией",

- рассказала кондитер. 

Напомним, примерно неделю назад Instagram ограничил возможность просмотра публикаций с хештегом #море. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вместо постов показывались плашки с предупреждением: "Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам".

Фотографии все равно можно было посмотреть, но только после прочтения предупреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В настоящее время соцсеть уже перестала ограничивать просмотр публикаций с этим хештегом.

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