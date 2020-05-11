Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США "идиотом". Потом извинился, добавив еще слово

Конфликт между Маском и Райхом возник после статьи The Washington Post, в которой говорилось, что бизнесмен планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, поскольку правительство округа Аламида не разрешило компании работать из-за карантина.

"Илон Маск угрожает забрать у людей рабочие места, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в его худшем проявлении",

— написал Райх.

В ответ Илон по‑русски написал "идиот", а затем извинился, добавив, что хотел написать "скучный идиот".

идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

ФОТО: https://twitter.com/elonmusk/status/1259309022777233408

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить работу предприятиям, которые были закрыты из-за пандемии. Однако он отметил, что властям округов разрешено по своему усмотрению продлевать карантин, если это того требует.

Например, в округе Аламеда, где располагается завод Tesla, ограничительные меры были продлены до конца мая. Маск ответил, что это решение противоречит "конституционным свободам". Компания Tesla подала на это решение в суд, потребовав возвращение завода к работе.

Также Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и все новые проекты из Калифорнии в Техас или Неваду. При это он подчеркнул, что санитарного врача, на мнении которого основано решение Аламеды, "никто не выбирал".