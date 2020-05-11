Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США "идиотом". Потом извинился, добавив еще слово

Илон Маск не перестает удивлять своих фанатов: на этот раз знанием русского языка. Мужчина в своем Twitter-аккаунте по‑русски назвал "скучным идиотом" экс-министра труда США Роберта Райха, занимавшего эту должность с 1993 по 1997 год.
Конфликт между Маском и Райхом возник после статьи The Washington Post, в которой говорилось, что бизнесмен планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, поскольку правительство округа Аламида не разрешило компании работать из-за карантина.
"Илон Маск угрожает забрать у людей рабочие места, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в его худшем проявлении",
— написал Райх.
В ответ Илон по‑русски написал "идиот", а затем извинился, добавив, что хотел написать "скучный идиот".
идиот— Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить работу предприятиям, которые были закрыты из-за пандемии. Однако он отметил, что властям округов разрешено по своему усмотрению продлевать карантин, если это того требует.
Например, в округе Аламеда, где располагается завод Tesla, ограничительные меры были продлены до конца мая. Маск ответил, что это решение противоречит "конституционным свободам". Компания Tesla подала на это решение в суд, потребовав возвращение завода к работе.
Также Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и все новые проекты из Калифорнии в Техас или Неваду. При это он подчеркнул, что санитарного врача, на мнении которого основано решение Аламеды, "никто не выбирал".
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