Тренируемся дома! Упражнения, которые отлично подойдут детям в возрасте до 10 лет

Большинство родителей понимают, что регулярные физические упражнения способствуют развитию ребенка, положительно влияя на его душевное состояние и общее самочувствие. Однако не всем известно, что физическая активность, соответствующая возрасту и уровню развития ребенка, помогает также улучшить его успеваемость в детском саду или в школе.
Регулярная подвижность особенно важна в то время, когда нам приходится проводить дома гораздо больше времени, чем нам хотелось бы. Компания My Gym Latvia, которая предлагает функциональные и образовательные занятия для детей по специально разработанной в США программе физического и интеллектуального развития, подготовила упражнения для каждой определенной возрастной группы; эти упражнения легко выполнять дома, вместе с родителями.
Согласно результатам проведенного недавно в Великобритании исследования, посвященного развитию детей младшего школьного возраста, ребята, которые занимаются спортом и вообще физически более активны, достигают гораздо больших успехов в чтении, письме и математике, чем их менее физически активные сверстники.
"Каждый этап развития ребенка позволяет ему познать мир и расширить границы своих возможностей. Физическая активность является одним из факторов, который напрямую стимулирует физическое и интеллектуальное развитие ребенка. На каждом этапе развития ребенка родители или тренеры могут помочь ребенку взрастить навыки, которыми необходимо обладать в определенном возрасте. Важно понять физическую и эмоциональную готовность ребенка, чтобы подобрать оптимальные, подходящие именно для него упражнения, и помочь ребенку получить удовольствие от сделанного. Именно это позитивное ощущение – что он, выполнив упражнения, сам добился успеха - создадут в ребенке желание повторять упражнения снова и снова, а также пробудят в нем желание покорять новые вершины. Мы это постоянно наблюдаем на наших занятиях, когда упражнения, адаптированные в соответствии с возможностями, дают детям возможность достичь чего-то нового", - говорит руководитель My Gym Latvia Элина Зубова.
Ползунчики (6 -13 месяцев)
В этом возрасте ребенок развивается очень быстро и стремительно, поэтому "ползунчикам" можно предлагать так называемые "станции умений", где для них можно каждую неделю готовить новое упражнение - например, переползать через различные препятствия. Это может быть импровизированный мостик между ковриками или лабиринт из подушек, который ребенок должен преодолеть, чтобы добраться до своей любимой игрушки или до мамы с папой. Совет родителям – создавая "станции умений" для малышей, стоит вовсю включить воображение и использовать яркие цвета: от этого напрямую зависит, заинтересует ли малыша игра, и появится ли у него желание преодолевать поставленные перед ним препятствия.
Топтыжки и бегуны (14 месяцев - 2 года 6 месяцев)
По мере того, как ребенок растет, расширяется и спектр его навыков и способностей. Детям в этом возрасте можно предложить чуть более сложные упражнения. Например, упражнение "тропинка ощущений", которую можно выполнять на специально купленном мате с неровной поверхностью, где имеются различные фактурные выступы. Однако для этого также можно использовать натуральные материалы, доступные в домашних условиях. Например, разбросать по полу камешки, каштаны или какие-то другие мелкие предметы — главное, чтобы не было ничего острого. Таким же образом можно использовать какие-либо имеющиеся в доме крупы — рис, гречку т. п.: рассыпать по "тропинке ощущений" и предложить малышу попытаться переместиться из точки А в точку Б. На этом возрастном этапе стабильность ребенка еще не слишком развита, поэтому вполне допустимо, если малыш, преодолевая дистанцию, будет иногда держаться за маму или за папу.
Шустрики (2 года 6 месяцев - 3 года 3 месяца)
Детям этого возраста можно предлагать комплексы упражнений, нацеленных на развитие у ребенка двигательных и когнитивных навыков, понимания различных закономерностей, чувств, ловкости и воображения. Для выполнения этих упражнений можно использовать имеющиеся в доме вещи повседневного применения — мячики, деревянные палки, скакалки и т. п. Например, можно положить на пол растянутую скакалку и представить вместе с ребенком, что вам нужно перейти с одной крыши на другую. Или положите на пол небольшие подушки и предложите ребенку "пересечь реку, где живут крокодилы", прыгая только по подушкам.
Почемучки (3 года 3 месяца - 4 года 6 месяцев)
В этом возрасте удержать интерес ребенка к заданию в течение длительного времени очень трудно, поэтому важно задействовать его (ребенка) воображение. Например, если мы прыгаем – то как лягушки, если ползаем – то как ежи, если плаваем – то в океане, как медузы. Детям этого возраста в качестве одного из упражнений в домашних условиях можно предложить "эстафету на равновесие", где ребенок должен пройти из точки А в точку В по поверхностям разного размера и уровней – разумеется, с соблюдением правил безопасности. Другое, не менее интересное задание — "парашютная эстафета", когда двое взрослых поднимают и опускают какое-то легкое одеяло, покрывало или простыню, а задача малыша - проскочить под импровизированным "парашютом" так, чтобы ткань его не задела. Это задание можно каждый раз немного видоизменять, предлагая ребенку выполнить задание как-то по-другому – то просто пробежать, то проползти по-пластунски, то перекатиться "бревнышком" и т. д.
Непоседы (5-10 лет)
Детей в этом возрасте важно ознакомить с правилами и ходом запланированных упражнений, чтобы у них было представление - что будет происходить и что от них ожидают. Перед началом упражнений желательно с ребенком немного разогреться – сделать упражнения на растяжку, и еще раз обговорить план и ход упражнений, а также упомянуть, что ребенок получит, выполняя эти упражнения. Упражнения, которые можно предложить детям этой возрастной группы, могут быть гораздо более сложными, чем те, что были упомянуты выше. Вместе с ребенком, - разумеется, с соблюдением всех мер безопасности, - вы можете создать более сложную полосу препятствий, где нужно преодолевать препятствия разными способами - перепрыгивая, стремительно пробегая, сохраняя равновесие, спрыгивая и приземляясь на одну или обе ноги и т.д.
Если домашние условия не позволяют построить "полосу препятствий" разного уровня, можно воспользоваться клейкой лентой: разделить пол в квартире и "этапы" полосы препятствий и объяснить ребенку, что нужно делать на каждом этапе.
"Самое главное, о чем нужно помнить родителям - это соблюдать умеренность и обеспечивать безопасность как в техническом оснащении упражнений, так и в ходе их выполнения. Важно, чтобы у ребенка сохранилось желание выполнять выбранные упражнения и повторять их. Также желательно раз в неделю добавлять какой-либо новый элемент, или вообще полностью менять упражнения, чтобы ребенку снова было интересно и весело", - советует Элина Зубова.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!