Тренируемся дома! Упражнения, которые отлично подойдут детям в возрасте до 10 лет

Шустрики (2 года 6 месяцев - 3 года 3 месяца)

Детям этого возраста можно предлагать комплексы упражнений, нацеленных на развитие у ребенка двигательных и когнитивных навыков, понимания различных закономерностей, чувств, ловкости и воображения. Для выполнения этих упражнений можно использовать имеющиеся в доме вещи повседневного применения — мячики, деревянные палки, скакалки и т. п. Например, можно положить на пол растянутую скакалку и представить вместе с ребенком, что вам нужно перейти с одной крыши на другую. Или положите на пол небольшие подушки и предложите ребенку "пересечь реку, где живут крокодилы", прыгая только по подушкам.

Почемучки (3 года 3 месяца - 4 года 6 месяцев)

В этом возрасте удержать интерес ребенка к заданию в течение длительного времени очень трудно, поэтому важно задействовать его (ребенка) воображение. Например, если мы прыгаем – то как лягушки, если ползаем – то как ежи, если плаваем – то в океане, как медузы. Детям этого возраста в качестве одного из упражнений в домашних условиях можно предложить "эстафету на равновесие", где ребенок должен пройти из точки А в точку В по поверхностям разного размера и уровней – разумеется, с соблюдением правил безопасности. Другое, не менее интересное задание — "парашютная эстафета", когда двое взрослых поднимают и опускают какое-то легкое одеяло, покрывало или простыню, а задача малыша - проскочить под импровизированным "парашютом" так, чтобы ткань его не задела. Это задание можно каждый раз немного видоизменять, предлагая ребенку выполнить задание как-то по-другому – то просто пробежать, то проползти по-пластунски, то перекатиться "бревнышком" и т. д.

Непоседы (5-10 лет)

Детей в этом возрасте важно ознакомить с правилами и ходом запланированных упражнений, чтобы у них было представление - что будет происходить и что от них ожидают. Перед началом упражнений желательно с ребенком немного разогреться – сделать упражнения на растяжку, и еще раз обговорить план и ход упражнений, а также упомянуть, что ребенок получит, выполняя эти упражнения. Упражнения, которые можно предложить детям этой возрастной группы, могут быть гораздо более сложными, чем те, что были упомянуты выше. Вместе с ребенком, - разумеется, с соблюдением всех мер безопасности, - вы можете создать более сложную полосу препятствий, где нужно преодолевать препятствия разными способами - перепрыгивая, стремительно пробегая, сохраняя равновесие, спрыгивая и приземляясь на одну или обе ноги и т.д.

Если домашние условия не позволяют построить "полосу препятствий" разного уровня, можно воспользоваться клейкой лентой: разделить пол в квартире и "этапы" полосы препятствий и объяснить ребенку, что нужно делать на каждом этапе.

"Самое главное, о чем нужно помнить родителям - это соблюдать умеренность и обеспечивать безопасность как в техническом оснащении упражнений, так и в ходе их выполнения. Важно, чтобы у ребенка сохранилось желание выполнять выбранные упражнения и повторять их. Также желательно раз в неделю добавлять какой-либо новый элемент, или вообще полностью менять упражнения, чтобы ребенку снова было интересно и весело", - советует Элина Зубова.