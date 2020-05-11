Колонна автомобилей у мемориала в Даугавпилсе 9 мая: полиция начала проверку

Курсите рассказала, что 9 мая в Даугавпилсе, в парке Дубровина, где находится памятник советским воинам, полиция усилила мониторинг общественного порядка, а также следила за соблюдением ограничений и запретов, введенных в связи с чрезвычайной ситуацией.

При патрулировании территории парка была замечена автомобильная колонна, которая двигалась по улице 18 Ноября.

Колонна двигалась в сторону улицы Ригас. В связи с этим начато административное делопроизводство, информация проверяется.

Еще одно административное дело начато в связи с несоблюдением дистанции - 9 мая представители правопорядка обнаружили компанию молодых людей, которые нарушали ограничения и не соблюдали дистанцию в два метра. Каждому из них был выписан штраф в размере 20 евро.

Галерея: 9 мая в Даугавпилсе в 2019 году