Колонна автомобилей у мемориала в Даугавпилсе 9 мая: полиция начала проверку

В Даугавпилсе полиция начала административное делопроизводство в связи с колонной автомобилей, которая была замечена 9 мая возле Мемориала воинам-освободителям. Об этом сообщает специалист Латгальского регионального управления полиции Ласма Курсите.
Курсите рассказала, что 9 мая в Даугавпилсе, в парке Дубровина, где находится памятник советским воинам, полиция усилила мониторинг общественного порядка, а также следила за соблюдением ограничений и запретов, введенных в связи с чрезвычайной ситуацией.
При патрулировании территории парка была замечена автомобильная колонна, которая двигалась по улице 18 Ноября.
Колонна двигалась в сторону улицы Ригас. В связи с этим начато административное делопроизводство, информация проверяется.
Еще одно административное дело начато в связи с несоблюдением дистанции - 9 мая представители правопорядка обнаружили компанию молодых людей, которые нарушали ограничения и не соблюдали дистанцию в два метра. Каждому из них был выписан штраф в размере 20 евро.
Галерея: 9 мая в Даугавпилсе в 2019 году
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