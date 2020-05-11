В России в пожаре в хосписе для престарелых погибли десять человек

В результате пожара в хосписе для престарелых, организованном в частном доме в Красногорске недалеко от Москвы, погибли минимум десять человек, сообщает dpa со ссылкой на российские СМИ.
Пожарные смогли спасти около 20 человек, однако несколько получили травмы.
Некоторые из пострадавших надышались дымом, общее число пострадавших пока что неизвестно.
Как пишет ТАСС, пожар, возможно, вызвал поврежденный бойлер в ванной.
Согласно предварительной информации, в здании во момент пожара находились восемь работников учреждения, которые заботились о 29 пациентах.
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