Елизавета II пока не вернется во дворец. Возможно, она больше никогда не появится на публике

Елизавета II не вернется во дворец, по меньшей мере, до осени из-за пандемии. В силу возраста супругам нужно придерживаться усиленных мер безопасности. Планы семьи на осень - под вопросом, неизвестной остается и судьба тура королевы по Южной Африке, который был запланирован на октябрь.

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Букингемский дворец теперь будет закрытым до конца лета, что произойдет впервые за 27 лет. Все летние мероприятия были отменены.

Королевский эксперт Эндрю Мортон опасается, что Елизавета II может больше никогда не появиться на публике. Исследователи и ученые предполагают, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, а значит любые встречи с большим количеством людей скрывают опасность для королевы.

Но, стоит отметить, что Елизавета II поддерживает связь с поданными, записывая видеообращения.

Галерея: Королева Елизавета II и принц Филипп