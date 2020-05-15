Чисто английское меню. Как готовить по-эссекски без особых усилий

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Для начала - песочное тесто, готовьте как хотите.

Луковица, которую стоит порезать и поджарить

Масло

Сыр (в оригинале чеддер, но берите что есть)

Ветчина (колбаса, сосиски, остатки мяса от супа, или вообще ничего)

Петрушка либо укроп, картофель, ну, там, соль, перец или, если вы склонны к экзотике, немного порошка куркумы и/или индийская приправа чатни.

Если вам нужны какие-то количественные привязки, то исходите из того, что сыра по весу должно быть примерно в два раза меньше картошки, а мясных продуктов - где-то треть.

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Далее все просто и красиво: сначала испеките картошку, печеная действительно получается гораздо лучше для начинки, но можете и варить, если что. Поджарьте лук. Когда он станет слегка коричневеть по краям, положите свою мясную гастрономию, и пусть обмениваются вкусами и ароматами. Добавьте картошку и пусть еще какое-то время оно вместе пошкварчит.

Дайте этой смеси чуть-чуть остыть и добавьте сыр. Как вы его будете резать - ваше дело, но по моему опыту сыр в пирожках такого рода лучше всего нарезать относительно мелко, где-то кубиками в полсантиметра.

Перемешайте. Попробуйте. Осознайте, как это божественно вкусно. Облизнитесь. Попробуйте еще раз, на всякий случай, и добавьте специй, если они вам нужны.

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Раскатайте тесто и вырежьте из него относительно большие круги. Я пользуюсь для этого десертной тарелкой.

Дальше - как всегда: положите начинку на одну половину, прикройте половиной второй, хорошо придавите, смажьте (или не смазывайте) верхнюю часть взбитым яйцом или молоком. Печь следует при температуре в 220 градусов минут 20.

По классике, смазанную яйцом поверхность еще до отправки в духовку надо как следует посыпать молотым перцем.

На самом деле это действительно очень вкусно и не требует гарнира. Идеально сочетается с маринованным огурцами или помидорами.

Меня уже давно подмывает попробовать это дело ополовинить с повидлом, проложив между ним полоску блина, но, боюсь, что мое семейство не такое рисковое, а я мяса не ем.

Студень из свиной головы (Pig head brawn)

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У слова brawn в названии этого блюда есть два перевода: студень и мускульная сила. Можно, наверное, сказать, что съешьте этот студень, и вы будете сильны, как какой-нибудь Геракл.

Я его ни разу не готовила и не ела, поскольку являюсь страшной кулинарной ханжой и даже когда мясо готовлю, мысленно делаю вид, что оно так и появилось на свет в пластиковой упаковке, а не разгуливало изначально по полям и лугам.