Суд вынес приговор экс-главе Елгавского отделения CSDD за езду в нетрезвом виде

Будучи руководителем Елгавского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвита Шалаева села за руль нетрезвой. Земгальский районный суд принял решение арестовать ее на десять дней, оштрафовать на 1300 евро и лишить водительских прав на четыре года.
Об этом агентству LETA сообщила помощника судьи Земгальского районного суда Санита Гриншпоне.
Дело Шалаевой суд рассмотрел в понедельник, в письменном виде. Суд постановил признать ее виновной в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, если в выдохе или крови проверка показала более 1,5 промилле. За такое нарушение может быть применен административный арест от 10 до 15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав.
Ранее Госполиция, не называя имен, сообщала, что 22 февраля этого года стражи порядка в Елгаве, на улице Райня, задержали нетрезвую автоводительницу.
Алкометр показал 2,31 промилле.
Позже руководитель отдела общественных отношений CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что за езду в нетрезвом виде от должности отстранена Шалаева. Такое поведение и работа в CSDD - несовместимые вещи, сказал он.
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