Вт, 12.05.2020
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В 2006-м Тайра Бэнкс подшутила над зубами модели. Всплыло видео и пришлось извиняться сейчас

ФОТО: instagram.com/tyrabanks/

"Топ-модель по-американски" - одно из самых популярных американских реалити-шоу. С 2003 года успело выйти целых 24 сезона под руководством модели Тайры Бэнкс (46).

В условиях пандемии - пока самоизоляция и карантин - поклонники шоу, похоже, принялись пересматривать старые сезоны. В социальной сети Twitter появилось видео из 6-го сезона, в котором Бэнкс советует Дэни Эванс убрать щель между зубами, или же она "не сможет стать продаваемой моделью".

"Ты действительно думаешь заключить контракт? Это не продается",

- сказала Тайра девушке. Стоит отметить, что Дэни в результате согласилась и выиграла шоу.

При этом важно отметить, что сама Дани Эванс опровергает эту информацию у себя в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Инцидент произошел в в 2006 году, а в настоящее время поклонники припомнили и эпизод с зубами Эванс, и съемку, когда лица белых моделей были покрашены черной краской, а также фотосессию на кладбище. В большинстве случаев авторы твиттов заявляют, что Тайра периодически принуждала участниц шоу менять свою внешность, чтобы она была более "продаваемая".

"Я видела сообщения о бесчувственности некоторых старых эпизодов, я согласна с вами. Оглядываясь назад, это был действительно неправильный выбор. Ценю вашу честность и посылаю вам обратно любовь и виртуальные объятия" - написала Бэнкс в Twitter.

За Тайру вступился один из продюсеров шоу Кен Мок. Мужчина написал, что все решения принимала не только Тайра, а полная команда реалити-шоу, потому призвал пользователей Сети не бояться и в дальнейшем всю критику писать лично ему. Но после публичного ответа и извинений большинство продолжило писать неодобрительные сообщения в сторону Бэнкс и Мока.

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