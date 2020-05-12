В 2006-м Тайра Бэнкс подшутила над зубами модели. Всплыло видео и пришлось извиняться сейчас

В условиях пандемии - пока самоизоляция и карантин - поклонники шоу, похоже, принялись пересматривать старые сезоны. В социальной сети Twitter появилось видео из 6-го сезона, в котором Бэнкс советует Дэни Эванс убрать щель между зубами, или же она "не сможет стать продаваемой моделью".

Why was this allowed to air wtf Tyra banks is going to straight hell pic.twitter.com/xtiWl3srKJ — Aisha Oladapo (@OladapoAisha) May 5, 2020

"Ты действительно думаешь заключить контракт? Это не продается",

- сказала Тайра девушке. Стоит отметить, что Дэни в результате согласилась и выиграла шоу.

При этом важно отметить, что сама Дани Эванс опровергает эту информацию у себя в Instagram.

Инцидент произошел в в 2006 году, а в настоящее время поклонники припомнили и эпизод с зубами Эванс, и съемку, когда лица белых моделей были покрашены черной краской, а также фотосессию на кладбище. В большинстве случаев авторы твиттов заявляют, что Тайра периодически принуждала участниц шоу менять свою внешность, чтобы она была более "продаваемая".

What about when she did a bl*ckf*c* photoshoot and defended it saying it was all about fashion. pic.twitter.com/SQ5kPVZ3ZI — My name is not Joe (@joeandthecity) May 5, 2020

"Я видела сообщения о бесчувственности некоторых старых эпизодов, я согласна с вами. Оглядываясь назад, это был действительно неправильный выбор. Ценю вашу честность и посылаю вам обратно любовь и виртуальные объятия" - написала Бэнкс в Twitter.

Been seeing the posts about the insensitivity of some past ANTM moments and I agree with you. Looking back, those were some really off choices. Appreciate your honest feedback and am sending so much love and virtual hugs. ❤️ — Tyra Banks (@tyrabanks) May 9, 2020

За Тайру вступился один из продюсеров шоу Кен Мок. Мужчина написал, что все решения принимала не только Тайра, а полная команда реалити-шоу, потому призвал пользователей Сети не бояться и в дальнейшем всю критику писать лично ему. Но после публичного ответа и извинений большинство продолжило писать неодобрительные сообщения в сторону Бэнкс и Мока.