Диско Винькеле, или Министр должен быть строгим

"Кто-то очень постарался, чтобы остановить танец в тот момент, когда министр якобы показывает неподобающий жест. Кадр зафиксирован специально, чтобы посмеяться над министром. Этот жест не был показан специально", - говорит о движениях министра здравоохранения Илзе Винькеле во время организованного 9 мая DJ Карлисом Килкутсом Quarantine DISCO эксперт по этикету Айя Страутмане.
В то же время она напомнила, что политики и высшие должностные лица хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но "министр должен быть жестким - это суть профессии, ему нужно управлять сферой, а не быть прикольным человеком".
После того как пятничным вечером Илзе Винькеле во время "карантинного диско", исполняя в роли диджея песню SOFI TUKKER "F*ck They", которую "в качестве ободрения" посвятила оставившему работу в Национальной службе здравоохранения Эдгару Лабсвирсу, в соцсетях начали обсуждать стоп-кадр танца, на котором министр якобы показывает непристойный жест.
Хочешь быть министром - ограничивай себя
Айя Страутмане несколько раз посмотрела видео и пришла к выводу, что жест вырван из контекста. "Министр танцевала привлекательно и допустимо - в ее движениях не было грубых жестов, а руки двигались когда как. Это не был специально показанный жест", - говорит Страутмане. По ее мнению, специально был пойман "скрин", когда руки Винькеле находились "в соответствующем положении". "Танцуя, человек, например, может показать кулак, но если его двигать вверх, как часто происходит во время танца, - движение можно интерпретировать как грубый жест".
По словам эксперта, кадр сделал кто-то, кому Винькеле очень не нравится.
Страутмане вспоминает грубый жест Дональда Трампа во время инаугурации, когда президент США предстал перед публикой с поднятым кулаком. Вот это - нарушение этикета, так как такой жест выглядит неподобающе для человека такого уровня. "Неподвижный поднятый кулак разные народы воспринимают по-разному - это может свидетельствовать о положительном исходе или напомнить в парламенте, что нужно голосовать "за" (этот знак идет из Древнего Рима). Однако, если кулаки многократно двигаются вверх, как это делал Трамп, значение движения меняется - это можно интерпретировать как грубый жест, призыв к грязному половому акту". Возможно, Трамп делал это осознанно, смеясь над публикой, но не исключено, что он не владеет языком жестов.
Несмотря на то, что обычный стиль одежды Винькеле Айя Страутмане критикует как несоответствующий этикету, надетую на "карантинное диско" майку с изображением кота на животе она оценивает позитивно:
"Это была не надпись на английском, а котик".
На фоне других стран латвийские политики не отличатся грубым поведением, жестами и мимикой. Несколько случаев в истории остались, но их немного. "Все хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но должностное лицо должно быть жестким - такова должность. Министр должен управлять своей сферой, а не быть "прикольным". Вести себя свободнее можно подальше от глаз общественности, вместе с семьей и друзьями. Если хочешь быть министром, нужно ограничивать себя".
Недавно Рамона Петравича решила сообщить о новостях, сидя рядом с кроватью и расставленными на полках единорогами, о чем Страутмане говорит, что спальня - не то место, откуда можно сообщать о решениях правительства.
"У нас и так низкий порок осуждаемости должностных лиц - поговорят и забудут как о серьезных, так и о несерьезных вещах".
Когда ты в парламенте, ты не художник, не писатель, не свой, а депутат. Мужем, любимым, отцом, сыном ты можешь быть дома.
Самый яркий случай неуместного, грубого поведения связан с президентом Андрисом Берзиньшем, когда он в 2012 году в присутствии ребенка угрожал журналистам: "Пацаны, по голове надо, да? Давно не били, да?" - сказал на тот момент глава государства оператору TV3, провожая ребенка в школу. Позднее Берзиньш лично извинился перед представителем телевиденения.
Если сказанное Берзиньшем двояко интерпретировать было нельзя, то совсем иначе дело обстоит с мимикой и жестами. Ученые считают, что не окрашенные интонацией слова, жесты и мимику сложно воспринять и они не откладываются в памяти, ведь большую часть информации - до 80% - мы передаем языком тела.
На сказанное люди обращают всего 7% внимания, на интонацию голоса - 40%, а более 50% - на движения лица, рук и тела.
Жесты идут из подсознания, поэтому люди выражают внутреннее состояние и мысли еще до того, как скажут слова. Последовательность такова: сначала жест, затем - мимика, и только потом следуют слова. Когда язык тела соответствует сказанному, образуется так называемая конгруэнтность. Ситуации, когда жесты и физиологические процессы (движение зрачков, микромимика) противоречат сказанному, называют неконгруэнтностью.
Таким образом, когда сказанное другим не соответствует тому, что он говорит на самом деле, наши нейроны реагируют, поэтому еще до того, как сознание проанализировало ситуацию, мы уже знаем, что этот другой не до конца правдив. Народ называет это интуицией. Именно нейроны дают нам информацию о внутренних процессах человека, вынуждают готовиться к защите.
В 2007 году депутат от Народной партии Янис Лагздиньш во время предвыборной президентской кампании показал пикетирующим из окна Сейма грубый жест. Позднее он оправдывался, что жест был задуман для старого знакомого, который был в толпе.
За такие действия Лагздиньша наказали самым суровым из предусмотренных вариантов - письменным предупреждением, о чем было сообщено с трибуны Сейма и в издании Latvijas Vēstnesis.
В марте 2006 года во время мероприятия в память о жертвах коммунистического геноцида у памятника Свободы на тот момент президент Вайра Вике-Фрейберга постучала пальцем по виску. Жест был посвящен активным пенсионерам. Позднее его объяснили как "думать надо".
В 1997 году Вилис Криштопанс вошел в историю, заявив Lauku avīze, что Латвия - земля идиотов и дураков.
To all the haters 😄✌🏻 pic.twitter.com/ZS3UVkLiSN— Krists Paulovičs (@KristsPaulovics) May 8, 2020
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