Диско Винькеле, или Министр должен быть строгим

В то же время она напомнила, что политики и высшие должностные лица хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но "министр должен быть жестким - это суть профессии, ему нужно управлять сферой, а не быть прикольным человеком".

После того как пятничным вечером Илзе Винькеле во время "карантинного диско", исполняя в роли диджея песню SOFI TUKKER "F*ck They", которую "в качестве ободрения" посвятила оставившему работу в Национальной службе здравоохранения Эдгару Лабсвирсу, в соцсетях начали обсуждать стоп-кадр танца, на котором министр якобы показывает непристойный жест.

Хочешь быть министром - ограничивай себя

Айя Страутмане несколько раз посмотрела видео и пришла к выводу, что жест вырван из контекста. "Министр танцевала привлекательно и допустимо - в ее движениях не было грубых жестов, а руки двигались когда как. Это не был специально показанный жест", - говорит Страутмане. По ее мнению, специально был пойман "скрин", когда руки Винькеле находились "в соответствующем положении". "Танцуя, человек, например, может показать кулак, но если его двигать вверх, как часто происходит во время танца, - движение можно интерпретировать как грубый жест".

По словам эксперта, кадр сделал кто-то, кому Винькеле очень не нравится.

Страутмане вспоминает грубый жест Дональда Трампа во время инаугурации, когда президент США предстал перед публикой с поднятым кулаком. Вот это - нарушение этикета, так как такой жест выглядит неподобающе для человека такого уровня. "Неподвижный поднятый кулак разные народы воспринимают по-разному - это может свидетельствовать о положительном исходе или напомнить в парламенте, что нужно голосовать "за" (этот знак идет из Древнего Рима). Однако, если кулаки многократно двигаются вверх, как это делал Трамп, значение движения меняется - это можно интерпретировать как грубый жест, призыв к грязному половому акту". Возможно, Трамп делал это осознанно, смеясь над публикой, но не исключено, что он не владеет языком жестов.

Несмотря на то, что обычный стиль одежды Винькеле Айя Страутмане критикует как несоответствующий этикету, надетую на "карантинное диско" майку с изображением кота на животе она оценивает позитивно:

"Это была не надпись на английском, а котик".

На фоне других стран латвийские политики не отличатся грубым поведением, жестами и мимикой. Несколько случаев в истории остались, но их немного. "Все хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но должностное лицо должно быть жестким - такова должность. Министр должен управлять своей сферой, а не быть "прикольным". Вести себя свободнее можно подальше от глаз общественности, вместе с семьей и друзьями. Если хочешь быть министром, нужно ограничивать себя".