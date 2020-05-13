В Эстонии две девочки спасли мужчину от утопления

Центр тревоги получил сообщение в 20:33, что в озеро Кубия упал мужчина.

К тому моменту, как на место прибыли спасатели, две девочки уже вытащили нетрезвого мужчину из воды. Медики "скорой" проверили его здоровье.

Вдрызг пьяного мужчину отправили в вытрезвитель, сообщает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.