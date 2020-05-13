Ср, 13.05.2020
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В Эстонии две девочки спасли мужчину от утопления

Скорая помощь, полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В Эстонии во вторник вечером нетрезвый мужчина упал в озеро Кубия. От худшего развития событий его спасли две девочки, пишет Rus.Postimees.

Центр тревоги получил сообщение в 20:33, что в озеро Кубия упал мужчина.

К тому моменту, как на место прибыли спасатели, две девочки уже вытащили нетрезвого мужчину из воды. Медики "скорой" проверили его здоровье.

Вдрызг пьяного мужчину отправили в вытрезвитель, сообщает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

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