В Эстонии две девочки спасли мужчину от утопления

В Эстонии во вторник вечером нетрезвый мужчина упал в озеро Кубия. От худшего развития событий его спасли две девочки, пишет Rus.Postimees.
Центр тревоги получил сообщение в 20:33, что в озеро Кубия упал мужчина.
К тому моменту, как на место прибыли спасатели, две девочки уже вытащили нетрезвого мужчину из воды. Медики "скорой" проверили его здоровье.
Вдрызг пьяного мужчину отправили в вытрезвитель, сообщает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
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