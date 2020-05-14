Меньше болейте, лучше спите и избавьтесь от тревоги, или Для чего нужна ходьба с палками

4. Эффективный способ сжечь калории

Когда мы гораздо больше времени проводим дома и открываем холодильник чаще, а за пределами дома движения стало меньше, скандинавская ходьба поможет держать в тонусе тело и ум.

"Это отличный способ, как закалиться, улучшить настроение и, если необходимо, избавиться от лишних килограммов",

- рассказывает Лиене Степена. Эксперты отмечают, что ходьба с палками - один из самых эффективных способов сжигания калорий. Например, за час ходьбы с палками тратится около 400 калорий. Для сравнения - при ходьбе расходуется на 20% меньше энергии тела.

5. Щадящий способ для здоровья, как начать заниматься спортом

"Если со спортом вы на "вы" или хотите возобновить занятия после перенесенных травм или долгого перерыва, ходьба с палками будет самым щадящим способом, как возобновить занятия спортом, потому что она под силу любому. Кроме того, ходить с палками можно и в одиночку, и в хорошей компании, причем в любое время года!" - рассказывает будущий физиотерапевт Лиене Степена. Тем, кто раньше не вел физически активный образ жизни, перед началом занятий ходьбой с палками необходимо проконсультироваться с врачом о рекомендуемой физической нагрузке.

6. Возможность чаще находиться на свежем воздухе, при этом в движении

"Скандинавская ходьба особенно подходит для людей с сидячей работой, потому что, во-первых, это способ проветрить голову и подышать свежим воздухом. Во время такого занятия расслабляются напряженные мышцы плеч и шеи", - рассказывает Лиене Степена.

При ходьбе с палками особенно хорошо благодаря вращательным движениям работают шейный и грудной отделы позвоночника, а это проблемные зоны практически у всех людей с сидячей работой. Ходьба с палками полезна и для позвоночника - при использовании палок нагрузка на спину, колени и бедра намного меньше, чем, например, при беге или аэробике во время отталкивания. Благодаря вращательным движениям правильно разминаются плечи, поэтому после скандинавской ходьбы может появиться столь же приятное ощущение, как после массажа спины.

Для того чтобы скандинавская ходьба приносила радость и пользу для здоровья, начиная заниматься, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, нужно уделить внимание правильной технике скандинавской ходьбы. "Разумеется, техника ходьбы важна, чтобы не причинить себе вред. Поэтому, прежде чем начать ходить, обязательно нужно пройти занятие у инструктора по скандинавской ходьбе", - советует Лиене Степена.

Инструктор оценит физическую подготовку и поинтересуется состоянием здоровья, а также расскажет о палках для ходьбы - какие нужны, почему нельзя заниматься скандинавской ходьбой с лыжными палками или палками для трекинга. На первое занятие палки можно не покупать, потому что они будут у инструктора.

Во-вторых, нужно продумать выбор одежды и обуви. При ходьбе с палками не нужно одеваться слишком тепло - лучше, чтобы вначале было немного прохладно, потому что во время ходьбы тело согреется. В ветреную и холодную погоду следует выбирать спортивную одежду, которая впитывает влагу и сохраняет тепло. Под верхнюю одежду также лучше надеть спортивную одежду, которая останется сухой, даже если вы вспотеете. Нужно помнить и о питье - в более холодное время пригодится маленький термос с горячим чаем, в теплое - вода. Важен и выбор обуви - удобно будет в обуви с протектором, нескользящей подошвой. Это же относится к занятиям скандинавской ходьбой в лесу, где нужно опасаться скользких деревьев и листьев. Занимаясь в лесу, можно использовать палки без резиновых наконечников – они не будут скользить и станут надежной опорой занимающемуся ходьбой.