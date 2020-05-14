"Назови меня, Илон": в Сети запущен генератор необычных имен, который сделает вас "родственником" X Æ A-12

И вот как бы звали, к примеру, Веронику, если бы она родилась на свет в одном из калифорнийских роддомов 4 мая — V ΞRΦπ I-K4. Однако для того, чтобы узнать, как вас назвал бы Илон, нужно знать английский (ну или как минимум только, как пишется имя). После того, как вы получите "илонизированное" имя, курсор можно навести на символ, где вы увидите объяснение того или иного знака.