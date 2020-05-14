"Назови меня, Илон": в Сети запущен генератор необычных имен, который сделает вас "родственником" X Æ A-12

Молодой программист вдохновился воображением Илона Маска и Граймс, которые назвали (но уже не точно) сына X Æ A-12, и представил генератор имен похожих на имя малыша. Теперь любой желающий может стать ближайшим "родственником" мальчика.
Программист Ричард Райс 12 мая представил свой новый сайт, который моментально "илонизирует" всех и каждого, пишет Medialeaks.
Парень стилизировал небольшой ресурс под названием "Назови меня, Илон" (Name me, Elon).
И вот как бы звали, к примеру, Веронику, если бы она родилась на свет в одном из калифорнийских роддомов 4 мая — V ΞRΦπ I-K4. Однако для того, чтобы узнать, как вас назвал бы Илон, нужно знать английский (ну или как минимум только, как пишется имя). После того, как вы получите "илонизированное" имя, курсор можно навести на символ, где вы увидите объяснение того или иного знака.
"Иллонизировать" свое имя можно тут.
Как ранее сообщалось, возлюбленные решили назвать сына X Æ A-12, но это имя не соответствует законам штата Калифорния, возможно, его придется менять.
Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12:
- X - неизвестная переменная;
- Æ - эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);
- A-12 - самолет-штурмовик;
- буква "A" в имени также символизирует любимую песню Граймс "Архангел".
В свою очередь, Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана.
Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв".
"X - буква "экс", затем Æ - произносится как "Эш", потом "Эй Твелв", кстати, мой вклад, а Archangel-12 - самый крутой самолет в истории", - признался Илон.
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