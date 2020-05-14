Меры по уменьшению бедности в Латвии: поддержка не доходит до тех, кому она нужна

Как указывает Госконтроль, сегодня государство стоит перед выбором, как достичь уменьшения бедности - сохранить универсальную систему помощи, в которой нет единого подхода и контроля, или постепенно внедрять целенаправленный и основанный на реальных потребностях человека подход, нацеленный на лиц, которым такая помощь больше всего необходима.

"Чтобы уменьшение бедности не осталось лишь одним из декларативных лозунгов в главных государственных документах, оно должно стать приоритетом также на уровне отраслевой политики и уровне самоуправлений и предусматривать конкретные меры по достижению поставленных целей.

К сожалению, выявленные в ходе проверки факты показывают раздробленность, отсутствие координации и точных данных при использовании государственных и муниципальных средств для уменьшения бедности, которые не всегда доходят до подверженных риску социального отчуждения людей", - прокомментировала выводы ревизии государственный контролер Элита Круминя.

Госконтроль пришел к выводу, что в Латвии нет исчерпывающих данных о подверженных риску бедности лицах.

В настоящее время можно получить данные о таких людях пенсионного и предпенсионного возраста, многодетных семьях, неполных семьях и детях, но о людях с инвалидностью информация доступна лишь частично.

В свою очередь данные о таких группах населения, как цыгане, бывшие заключенные, люди с не достаточными для рынка труда навыками, не анализируются вообще. При этом деятельность государственных и муниципальных органов при определении нуждающихся в поддержке групп и оказании им помощи несогласованна и зачастую дублируется.

Госконтроль считает, что такая ситуация сложилась главным образом потому, что в государстве нет единого координирующего документа планирования по уменьшению бедности, а Минблаг как координирующее эту политику учреждение осуществляет надзор только на уровне своих обязанностей.

В свою очередь самоуправления, которые в год тратят на социальную помощь 249 млн евро, выплачивая пятую часть этой суммы в виде социальных пособий, действуют без связи с государственной системой поддержки.

Госконтроль считает, что и на уровне отраслевой политики меры социальной интеграции реализуются без взаимосвязи и в отрыве от общих целей государства, кроме того, они не всегда достаточны. Например, социальная политика должна предусматривать поддержку для интеграции в общество бездомных, но для таких людей не запланировано ни одного мероприятия, а в политике прав детей и семьи нет ни одного целевого мероприятия для неполных семей с одним родителем, которые являются одной из наиболее подверженных риску бедности групп.

"В то же время ряд мер налоговой политики даже противоречат поставленной государством цели уменьшения бедности", - подчеркивает Госконтроль.

Кризис из-за Covid-19 доказал, что при облегченных налоговых режимах (микропредприятия, самозанятые, получатели гонораров и плательщики патентной платы) работающие подвергаются риску бедности и необходимы срочные решения, потому что сниженные платежи взносов государственного социального страхования непосредственно влияют на объем их доходов в случае безработицы, нетрудоспособности и достижения пенсионного возраста.