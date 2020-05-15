"Не стоит сразу бросаться устраивать вечеринки". Главный инфекционист о ЧС и депрессии

"Я советую использовать послабление ограничений для того, чтобы лучше организовать свою работу, дистанционно встречаться с родственниками, больше времени проводить вне дома", - сказал он, отметив, что летом лучше встречаться на улице. В закрытых помещениях заразиться от кого-то намного проще.

Думпис считает, что Латвия очень хорошо справилась с Covid-19, и, по его мнению, мы можем "продолжать жить осторожно".

"Я не считаю, что жители Латвии сейчас в депрессии. Мы работаем и живем. Есть сферы и специальности, например, культура и спорт, где дела обстоят действительно сложно, и мы определенно должны поддерживать этих людей. Но в целом, я думаю, у нас никогда не было причин для депрессии", - подчеркнул Дампис, добавив, что Латвию в качестве примера упоминают на международном уровне.

Напомним, правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня.

Разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием не более 25 человек при условии обеспечения между ними дистанции в два метра. На свежем воздухе продолжительность мероприятий не ограничена, в помещениях - до трех часов, не более.

С пятницы, 15 мая, постоянные жители, а также люди с видом на жительство в Латвии, Эстонии или Литве могут свободно перемещаться между тремя странами Балтии.