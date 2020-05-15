"Не стоит сразу бросаться устраивать вечеринки". Главный инфекционист о ЧС и депрессии

Жителей Латвии призывают "не бросаться" использовать возможность встречаться одновременно с 25 людьми, проводить детские праздники и юбилеи. Такие встречи могут быть небезопасными, а также есть вероятность, что после такой вечеринки всем придется находиться на самоизоляции. Так говорит главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
"Я советую использовать послабление ограничений для того, чтобы лучше организовать свою работу, дистанционно встречаться с родственниками, больше времени проводить вне дома", - сказал он, отметив, что летом лучше встречаться на улице. В закрытых помещениях заразиться от кого-то намного проще.
Думпис считает, что Латвия очень хорошо справилась с Covid-19, и, по его мнению, мы можем "продолжать жить осторожно".
"Я не считаю, что жители Латвии сейчас в депрессии. Мы работаем и живем. Есть сферы и специальности, например, культура и спорт, где дела обстоят действительно сложно, и мы определенно должны поддерживать этих людей. Но в целом, я думаю, у нас никогда не было причин для депрессии", - подчеркнул Дампис, добавив, что Латвию в качестве примера упоминают на международном уровне.
Напомним, правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня.
Разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием не более 25 человек при условии обеспечения между ними дистанции в два метра. На свежем воздухе продолжительность мероприятий не ограничена, в помещениях - до трех часов, не более.
С пятницы, 15 мая, постоянные жители, а также люди с видом на жительство в Латвии, Эстонии или Литве могут свободно перемещаться между тремя странами Балтии.
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