Пт, 15.05.2020
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"Женщина среди девочек": одноклассник Меган Маркл рассказал о том, какой она была в школе

ФОТО: SCANPIX

Совсем недавно стало известно, что уже в школьные времена у Меган был особый талант располагать к себе молодых людей. Она могла найти подход к любому, и многих это подкупало. Так, участник реалити Нема Ванд в подкасте Reality Life with Kate Casey признался, что в старшей школе ходил с ней в один класс. 

Меган была способна произвести впечатление, поскольку мужчина поделился лишь добрыми воспоминаниями.

"Меган была королевой школы. Мы вместе выросли. Настоящая женщина среди девчонок. Все были в нее влюблены. Она была милой и доброй",

- вспоминает Ванд.

Также мужчина рассказал о том, как один раз между ним и Меган пробежала искра. Это случилось на одной из вечеринок. Маркл покорила парня тем, что сделала ему комплимент на его родном языке - фарси.

"На вечеринке она села ко мне на колени. Для 16-летнего парня это был очень чувственный момент. Она сказала мне на фарси: "Ты такой красивый". Я спросил, откуда она знает язык. А она ответила: "Выучила для тебя". После этого она ушла", - приводит слова мужчины Woman.ru.

Даже неудивительно, что Ванд запомнил эту историю!

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