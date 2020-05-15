"Женщина среди девочек": одноклассник Меган Маркл рассказал о том, какой она была в школе

Меган была способна произвести впечатление, поскольку мужчина поделился лишь добрыми воспоминаниями.

"Меган была королевой школы. Мы вместе выросли. Настоящая женщина среди девчонок. Все были в нее влюблены. Она была милой и доброй",

- вспоминает Ванд.

Также мужчина рассказал о том, как один раз между ним и Меган пробежала искра. Это случилось на одной из вечеринок. Маркл покорила парня тем, что сделала ему комплимент на его родном языке - фарси.

"На вечеринке она села ко мне на колени. Для 16-летнего парня это был очень чувственный момент. Она сказала мне на фарси: "Ты такой красивый". Я спросил, откуда она знает язык. А она ответила: "Выучила для тебя". После этого она ушла", - приводит слова мужчины Woman.ru.

Даже неудивительно, что Ванд запомнил эту историю!