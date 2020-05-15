"Эстонцы на цены не смотрят", "Два месяца не видел жену". Что происходит после открытия границ

Опрошенные телеканалом латвийцы, проживающие у границы с Литвой, радуются, что снова могут ездить к родственникам и друзьям, а также и в магазины - например, Lidl. Однако жители Руцавского края обеспокоены тем, что это может привести к тому, что в этом крае появятся случаи Covid-19.

На границе с Эстонией оживленно уже с самого утра.

"Я иду к жене. Не видел ее два месяца, потому что она живет в Валке, а я прописан в Валге. Да и вся моя автомобильная техника в Валке", - говорит латвиец Николай.

Жительница эстонской Валги говорит, что очень рада - наконец-то она может пойти в латвийскую Валку и купить вкусный хлеб, ведь такого "нигде больше нет".

Латвийские торговцы очень рады наплыву эстонских покупателей.

"Эстонцы едут, на цены не смотрят. Вот урожайное время будет", - радуются торговцы.

Тем временем портал Rus.Postimees пишет, что в пятницу утром в латвийской Валке эстонские автомобили стояли в очереди на заправочной станции и на парковках строительного и алкогольного магазина. Также было замечено, что многие местные жители шли через границу.

"Мы снова можем жить как люди", - сказал один житель Валги.

Житель Валги Айме, которого журналисты встретили на АЗС в Валке, рассказал, что переживал из-за закрытия границ.

"Я пенсионер, в Латвии все дешевле. Продукты питания, промышленные товары, бензин. Почему я должен покупать дорого, почему в Эстонии все так дорого?", - поделился он.

Мэр латвийской Валки Вент Арманд Крауклис сказал, что открытие границы для латышей так же важно, как и для эстонцев.

"Многие ждали возможности поехать в Валга. Наша семья планирует сегодня купить суши в ресторане Valga. Многие покупают продукты в Selver, некоторые продукты не продаются на латвийской стороне. Это очень важно для обеих сторон. Для многих чрезвычайная ситуация вызвала повседневные проблемы, а не только экономические. Это как конец кошмара для многих", - приводит его слова Rus.Postimees.

Крауклис добавил, что до настоящего времени в Валке было три положительных теста на коронавирус, но ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в домашних условиях.

По его словам, закрытие границы между городами-побратимами не было практическим решением.

"Закрытие вызвало много проблем для людей и было очень плохим шагом для местной экономики. Если вы умны и думаете о том, что делаете, не имеет значения, на какой стороне границы вы находитесь. Я понимаю, почему была закрыта граница, но это было скорее политическое решение, чем практическое", - добавил Крауклис.