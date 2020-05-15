Предупреждают о возможных очередях на КПП стран Балтии. Скоро могут открыть и границы Польши

"Пока нет очередей на латвийской границе, однако мы продолжим следить за ситуацией, будем проводить мониторинг. Мы договорились с соседями, что при необходимости будем координировать действия, направлять транспортные и пассажирские потоки через различные пункты контроля. Вероятно, что в конце недели могут возникнуть очереди на наших пунктах контроля", - заявил Любаевас на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, во избежание очередей главы погранслужб договорились открыть с понедельника, кроме уже действующих трех КПП, дополнительный пункт пропуска и проверки на литовско-латвийской границе Кальвяй - Мейтене.

Жители стран Балтии в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.

Жители балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.

Позже в общую зону планируется включить Польшу и Финляндию.

Общий погранконтроль Польша продлила до 12 июня, но с понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.