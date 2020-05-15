Громкий инцидент в США: водитель фуры разозлился и протаранил Ferrari своего шефа

В Чикаго (США, штат Иллинойс), некий водитель буквально переехал грузовиком белый Ferrari GTC 4 Lusso своего шефа за 260 тысяч евро.
По какой причине водитель грузовика переехал люксовый автомобиль своего шефа, неизвестно. Версии разные. Например, как сообщает американское издание Carscoops, вероятно, причиной стали несогласия шефа и нового сотрудника. Сообщается, что шофер хотел ездить на грузовике 2020 года, а не 2019.
Он был весьма настойчив, поэтому предприятие решило с ним больше не сотрудничать.
Когда мужчина получил документы об увольнении, он разозлился, сел в первый попавшийся на его пути грузовик и начал таранить белый Ferrari. После того, как грузовик заехал на крышу Ferrari, агрессивный мужчина спросил, действительно ли эта машина принадлежит шефу компании.
Впрочем, среди версий, почему мужчина испортил Ferrari - желание отомстить шефу, который не платил зарплату и другие доплаты.
Мужчина за свой поступок будет отвечать в суде.
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