Громкий инцидент в США: водитель фуры разозлился и протаранил Ferrari своего шефа

По какой причине водитель грузовика переехал люксовый автомобиль своего шефа, неизвестно. Версии разные. Например, как сообщает американское издание Carscoops, вероятно, причиной стали несогласия шефа и нового сотрудника. Сообщается, что шофер хотел ездить на грузовике 2020 года, а не 2019.

Он был весьма настойчив, поэтому предприятие решило с ним больше не сотрудничать.

Когда мужчина получил документы об увольнении, он разозлился, сел в первый попавшийся на его пути грузовик и начал таранить белый Ferrari. После того, как грузовик заехал на крышу Ferrari, агрессивный мужчина спросил, действительно ли эта машина принадлежит шефу компании.

Впрочем, среди версий, почему мужчина испортил Ferrari - желание отомстить шефу, который не платил зарплату и другие доплаты.

Мужчина за свой поступок будет отвечать в суде.