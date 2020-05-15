Пт, 15.05.2020
Бывает, что на позднем сроке беременности случилось что-то непоправимое, когда по неизвестным причинам сердечко ребенка вдруг остановилось - и в тот момент это для всех большой шок акушерка Сигне Ирша

Жительница Резекне провела эксперимент: смарт-часы показали пульс у колбасы

ФОТО: скриншот видео

Жительница Резекне Елена почти за 300 евро приобрела смарт-часы Samsung - у официального дилера. У Елены проблемы с сердцебиением, поэтому она решила, что современное устройство поможет ей следить за своим состоянием. 

Однажды Елена решила проверить теорию, что смарт-часы могут показать пульс даже у колбасы. Ее эксперимент показал, что у куска колбасы "сердце бьется 125 раз в минуту". 

Свой эксперимент Елена записала на видео и отправила программе Bez Tabu.

Журналист, у которой есть точно такие же часы, тоже  решила провести эксперимент. Она взяла не только точно такие же часы, но и еще две другие модели.

Удивлению не было предела.

Например, одни часы на копченой колбасе ничего не показали, а на вареной из куриного мяса - более 180 ударов в минуты. В ходе эксперимента пульс замеряли на бананах, апельсинах и пластмассовом скелете.

У банана сердцебиения нет, а вот у скелета и апельсина - есть. 

Представители Samsung Electronics Baltics поясняют, что смарт-часы не являются сертифицированным медицинским устройством для диагностирования болезней, данные, которые они показывают, несут информационный характер.

Смарт-часы оборудованы сверх-чувствительными сенсорами, которые, не обнаружив человеческое тело, могут дать сбой, и, следовательно, показать пульс даже у колбасы. Впрочем, представители производителя уверяют, что результатам замеров можно верить.

Видео: сюжет TV3 о работе смарт-часов 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ