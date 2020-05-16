"Воля одного человека". Как в Беларуси казнят осужденных и что происходит с их семьями

В церковь Любовь Ковалева не ходит: "Мы с сестрой пошли было в церковь и поставили свечи. Моя свечка погасла. И я поняла, что не надо ставить за упокой. Возможно, это какой-то знак. И я не хожу, не ставлю свечи. Некоторые делают какие-то мнимые могилы. Не знаю... Я считаю, что это неправильно. Во-первых, убивают в одном месте, а куда потом? Что они с ними делают потом?".

BBC

Друзья и близкие Влада собираются в квартире матери в день его рождения.

"Я, как и многие люди в Беларуси, только когда с этим столкнулась, узнала, что у нас есть такой вид наказания, как смертная казнь. Нужна она или нет, нет смысла спрашивать мнение людей. Здесь все-таки должна присутствовать воля... У нас - одного человека", - Любовь Ковалева говорит, что не раз пыталась попасть на прием к Лукашенко, но президент не принял ее.

Ей не раз приказывали замолчать, но мать, прошедшая все мыслимые инстанции и добравшаяся до Страсбурга (Любовь Ковалева выступала в Совете Европы) готова вновь и вновь говорить о необходимости отмены смертной казни - только бы услышали: "Потерпевшие , когда читали приговор нашим ребятам, кричали в зале суда: "Что вы делаете?". Это же не показали у нас по телевизору. Все делается закрыто. Все думают, что их такое не коснется".

В Беларуси нет структур, специализирующихся на психологической помощи семьям казненных.

Как нет и тех, кто специально оказывает помощь близким жертв преступлений, за которые назначается исключительная мера наказания. Пережив первоначальное ощущение возмездия, эти люди часто мучаются от вольной или невольной причастности к казни, говорит правозащитник Андрей Полуда.

Око за око

Ярославу Пясецкому при взрыве в метро оторвало обе ноги - 26-летний парень сидел именно на той скамейке, под которой, по версии следствия, было заложено взрывное устройство.

Ярослав, перенесший несколько сложных операций, и его мама Наталья Павловна, пока шло следствие и суды, подписали в интернете петицию с призывом отмены смертной казни Коновалову и Ковалеву, обвиненным во взрыве в минском метро.

Химик по университетскому образованию, Ярослав Пясецкий говорил тогда, что не верит в виновность арестованных, что за терактом стояло "большее зло".

Сейчас, девять лет спустя, Пясецкий отказывается общаться с журналистами. "Я много всего наговорил... не хочу теперь об этом", - роняет Ярослав по телефону и добавляет: "А смертную казнь надо сохранить - чтобы неповадно было".

BBC